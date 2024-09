Análisis de los expertos; Qué hace destacar a las marcas en un entorno competitivo

Las marcas que logran diferenciarse hoy en día son aquellas que han entendido la necesidad de ir más allá de ofrecer productos y servicios; han aprendido a conectarse emocionalmente con sus clientes y a integrar la sostenibilidad en su estrategia empresarial. Esto es lo que celebra la III Edición de los Premios Internacionales Marcas que Enamoran®, un certamen que ha convocado a más de 40 marcas líderes de sectores como arquitectura, legal, alimentario, manufactura y packaging, moda, tecnología, hostelería, turismo, tercer sector, entre otros.

Estas marcas no solo representan a industrias diversas, sino que también han demostrado un compromiso firme con el desarrollo sostenible y la innovación. Un ejemplo de ello son las fundaciones que trabajan para fortalecer el ecosistema empresarial sostenible y las alianzas empresariales femeninas, elementos que están cobrando una importancia creciente en la agenda corporativa global.

El jurado encargado de evaluar a estas marcas está compuesto por nueve profesionales de renombre, cada uno con una visión clara de lo que significa liderar con propósito en sus respectivos campos. Entre ellos se encuentra Roberto Pérez-Lois, Director de Sostenibilidad en Saria Bio-Industries, quien aporta más de dos décadas de experiencia en sostenibilidad y energías renovables. Su labor ha sido clave para identificar a aquellas marcas que no solo buscan el éxito empresarial, sino que también se comprometen con un impacto positivo en el entorno. Verónica Previale, especialista en marketing sostenible que asesora a empresas en la reducción de su huella de carbono digital. Nombres como el de Boris Matijas, consultor en sostenibilidad y auditor de impacto, y Francisco Javier Azores, director de marketing y comunicación en Surus, aportan un nivel de rigor y experiencia que garantiza que solo las mejores marcas sean reconocidas; entre otros respetados profesionales.

La evaluación ha sido rigurosa, teniendo en cuenta no solo la capacidad de las marcas para generar un impacto positivo, sino también su habilidad para resonar con sus audiencias y mantenerse relevantes en un entorno en constante cambio. De esta valoración pública y profesional, la organización anuncia la Lista Oficial de Marcas Finalistas de esta edición.

Empresas de reconocido prestigio se unen a esta iniciativa pionera manifestando su alineación con estos principios, destacando especialmente por su liderazgo en sectores como educación, recursos humanos, audiovisuales y servicios especializados: EIP International Business School, WExecutive, Cámara de Comercio de Madrid, Charmed Multimedia, Vidrio Sorribes y Supercuidadores.

La gala de entrega de premios, que se celebrará el 11 de octubre en el Palacio de Santoña, Madrid, promete ser un evento significativo donde se reconocerán a las marcas que han sabido combinar la innovación con la sostenibilidad, elementos que se han convertido en los nuevos pilares del éxito empresarial.