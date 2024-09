¿Se conoce el concepto de cowinery qué ha creado Bodega Punku?

Los fans del vino tienden a buscar productos exóticos por el mundo, los verdaderos amantes del vino hacen del mismo su carrera y su pasión, llevando la misma a las cotas más altas.

Esta es la historia de Patricio Gimeno. Argentino, minero y viajero incansable, acompañando a su padre, geólogo de profesión, de prospección en prospección por las minas de medio mundo. Durante estos viajes, visitó Sudáfrica, Chile y Australia, descubriendo así los vinos y terruños de tres continentes. Tras este descubrimiento, nace en Patricio una curiosidad que le lleva a adentrarse en el mundo del vino.

PUNKU, un cowinery familiar argentino Tras años en Barcelona, durante la pandemia de 2020, Patricio no tuvo más remedio que reducir su actividad internacional, obteniendo el tiempo y energía necesaria para comenzar el desarrollo de su proyecto, BODEGA PUNKU.

PUNKU está situada en la DO Empordà, en Cataluña. Gracias a su clima característico, las uvas son pequeñas, más concentradas y de alta calidad.

MARÍA SOL GIMENO, hermana de Patricio, es la DIRECTORA DE ARTE DE LA BODEGA, y una gran parte del alma del proyecto. María y Patricio concibieron en conjunto la imagen actual de PUNKU. Patricio respeta a sus consumidores y desea al mismo tiempo conectar con ellos. “HUMANIZAR MÁS EL MUNDO DEL VINO”, ese es el lema de PUNKU, un lema representado en cada etiqueta.

MATILDA BLANCO es un gran ejemplo de esta filosofía, un vino en homenaje a la sobrina de Patricio e hija de María Sol. Un coupage de garnacha blanco y Viognier.

Las raíces familiares y la importancia de cultivar la próxima generación son dos factores determinantes bien reflejados en la filosofía empresarial de PUNKU.

Como geólogos, la familia Gimeno entiende que LA SOSTENIBILIDAD es una de las mayores prioridades. SIN SOSTENIBILIDAD EN EL VINO NO HAY FUTURO.

BODEGA PUNKU, la puerta que viaja a través del tiempo, el espacio y amor PUNKU significa PUERTA en lenguaje Aymara, que fueron los primeros pobladores del norte de argentina (Jujuy) y su lugar de nacimiento. PUNKU supone la unión entre este maravilloso lugar que es uno de los lugares más hermosos del planeta y su actual región de residencia, Cataluña.

La filosofía de Patricio respecto a PUNKU es que CADA ETIQUETA LLEVA CONSIGO UNA HISTORIA QUE CONTAR Y COMPARTIR.

La esperanza de PUNKU es compartir sus vinos con los amantes del vino, y consecuentemente, de la vida.