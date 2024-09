La importancia de la protección de datos en una empresa

Tras el surgimiento del entorno digital e Internet comenzaron a nacer nuevos proyectos, iniciativas y sistemas para combatir el robo y violación de la información en línea. Hoy en día, estos sistemas no pueden ser omitidos por ninguna empresa que desee evitar la pérdida de recursos por ataques informáticos. Estos recursos pueden involucrar desde tiempo y capital financiero hasta humano, ya que una compañía vulnerable digitalmente afecta a sus empleados, clientes y colaboradores. En Ingade explican cómo evitar estas pérdidas mediante la protección de datos y ofrecen un servicio de consultoría estratégica para optimizar los resultados.

Protección de datos: leyes y beneficios para empresas La LOPD, o Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, era una normativa española diseñada para proteger los derechos fundamentales de las personas físicas, especialmente su honor e intimidad personal y familiar, en relación con el tratamiento de sus datos personales.

Aunque esta ley ha sido reemplazada por la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), que se alinea con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, los principios básicos de protección de datos siguen siendo relevantes y aplicables hoy en día.

Dentro de sus beneficios, destacan los siguientes.

Protección Legal: Cumplir con la ley asegura que una empresa esté alineada con las leyes y regulaciones vigentes en materia de protección de datos, evitando sanciones y multas.

Reducción de Riesgos Legales: La implementación de medidas adecuadas para la protección de datos personales disminuye significativamente el riesgo de enfrentarse a problemas legales derivados de brechas de seguridad.

Confianza del Cliente: El cumplimiento de la misma transmite a los clientes que la empresa se toma en serio la protección de su información personal, lo cual fortalece la confianza y mejora la reputación corporativa.

Fidelización del Cliente: Los clientes son más propensos a mantenerse leales a una empresa que demuestra un compromiso sólido con la privacidad y seguridad de sus datos.

Seguridad de la Información: La implementación de las normativas de dicha ley implica la adopción de medidas de seguridad avanzadas que protegen los datos personales contra ciberataques y accesos no autorizados.

Eficiencia Operativa: La necesidad del cumplimiento impulsa a las empresas a revisar y optimizar sus procesos de manejo y almacenamiento de datos, lo cual puede resultar en una mayor eficiencia operativa.

¿Cuáles empresas son afectadas por la Ley de Protección de Datos? Empresas que Traten Datos Personales:

Toda empresa que recoja, almacene, utilice o procese datos personales de individuos debe cumplir con la LOPD-GDD y/o RGPD. Esto incluye desde datos básicos como nombres y direcciones hasta información más sensible como datos financieros y de salud.

Organizaciones de Cualquier Tamaño

Grandes Corporaciones: Empresas grandes que manejan volúmenes masivos de datos personales, como bancos, aseguradoras, y compañías tecnológicas, están obligadas a implementar estrictas medidas de protección de datos.

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES): Incluso las pequeñas y medianas empresas que manejan datos personales deben cumplir con la LOPD-GDD y/o RGPD. Esto incluye negocios locales, tiendas online, y cualquier otra empresa que recopile datos de clientes.

Sector Público

Administraciones y Entidades Públicas: Todas las entidades públicas, incluyendo ministerios, ayuntamientos y organismos autónomos, deben garantizar la protección de los datos personales que gestionan.

Organizaciones Sin Ánimo de Lucro

ONGs y Fundaciones: Las organizaciones no gubernamentales y las fundaciones también están obligadas a cumplir con la LOPD-GDD y/o RGPD si manejan datos personales, por ejemplo, de donantes, beneficiarios o voluntarios.

Profesionales Autónomos

Freelancers y Autónomos: Los profesionales que trabajan por cuenta propia y manejan datos personales de sus clientes, como consultores, abogados y médicos, también deben cumplir con la LOPD-GDD y/o RGPD.

Por último, Ingade también informa a sus contratistas sobre subvenciones disponibles para que la falta de capital no sea una excusa a la hora de integrar soluciones de ciberseguridad y protección de datos.