REC Group selecciona a SunFields Europe como su nuevo distribuidor oficial en España y Portugal, para sus paneles solares de alta gama

El fabricante de paneles solares REC, con 30 años de historia en la industria fotovoltaica, ha anunciado un importante acuerdo de distribución con SunFields Europe, proveedor líder de equipos fotovoltaicos en el mercado ibérico.

La alianza entre REC y SunFields Europe marca un hito importante en el mercado fotovoltaico de España y Portugal. Con REC aportando su tecnología de vanguardia y su reputación global, y SunFields ofreciendo su experiencia y conocimiento del mercado local, ambas empresas están bien posicionadas para liderar el crecimiento del sector solar en la región. Este acuerdo no solo beneficiará a los actores del sector, sino que también contribuirá a la transición energética y a un futuro más sostenible para España y Portugal.

REC: Innovación y calidad durante tres décadas REC, fundada en 1996 en Noruega, es reconocida a nivel mundial por su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la calidad en la producción de paneles solares. A lo largo de su trayectoria, la compañía ha establecido estándares rigurosos en términos de eficiencia energética y durabilidad de sus productos, lo que le ha permitido consolidarse como un referente en el sector de las energías renovables siendo merecedor de los premios InterSolar Award en 2020 y 2021 por sus células sin soldaduras y sin plomo.

REC ha sido pionera en el desarrollo de paneles solares de alta eficiencia que no solo maximizan la generación de energía, sino que también minimizan la huella de carbono de las instalaciones. La compañía es conocida por la innovación detrás de su tecnología Heterounión (HJT), que combina las mejores propiedades de las celdas solares tradicionales y las celdas de silicio amorfo, que mejora el comportamiento en temperatura de otras tecnologías y logrando una mayor eficiencia en la conversión de energía solar en electricidad.

Además de la innovación tecnológica, REC se destaca por su compromiso con la sostenibilidad ambiental. La empresa ha implementado procesos de fabricación que buscan reducir las emisiones de CO₂ y utilizan materiales reciclables siempre, lo que ha convertido a REC en una marca respetada tanto por su eficiencia como por su responsabilidad medioambiental.

SunFields Europe: Un distribuidor de confianza en la Península Ibérica SunFields Europe, con más de 15 años de experiencia en la distribución de equipos fotovoltaicos, se ha posicionado como uno de los actores más relevantes en el sector solar de España y Portugal. La empresa gallega ha construido una sólida reputación basada en la fiabilidad de sus productos y en un servicio al cliente de excelencia, colaborando con instaladores y desarrolladores de proyectos fotovoltaicos de toda la región, siendo ganador del premio EUPD Research en varias ocasiones.

El enfoque de SunFields está centrado en la calidad y la innovación, asegurando que su catálogo de productos cuente siempre con las últimas tecnologías del mercado. Con una trayectoria impecable, SunFields trabaja con fabricantes de renombre internacional, garantizando a sus clientes productos que no solo cumplen, sino que superan los estándares del sector.

La incorporación de REC a su portafolio representa un paso más en la consolidación de su liderazgo en el mercado solar ibérico.

Un acuerdo estratégico para el crecimiento en la región La decisión de REC de seleccionar a SunFields como su distribuidor oficial en España y Portugal responde a la fuerte presencia local que SunFields ha construido en ambos mercados, así como a su capacidad de ofrecer soluciones fotovoltaicas integrales a sus clientes.

Este acuerdo no solo permitirá a REC expandir su alcance en la región, sino que también garantizará que los productos de alta calidad de REC estén disponibles para un mayor número de proyectos solares en España y Portugal.

Este acuerdo es especialmente relevante en un contexto en el que ambos países están experimentando un fuerte crecimiento en la instalación de energías renovables, impulsado por los objetivos europeos de descarbonización y por una mayor concienciación sobre la importancia de las energías limpias. Tanto en España como en Portugal, el sector solar se está convirtiendo en un pilar clave para la transición energética, y este tipo de alianzas estratégicas son fundamentales para satisfacer la creciente demanda de soluciones solares eficientes, duraderas y sostenibles.

Los beneficios para instaladores y desarrolladores de proyectos Con la incorporación de REC a la oferta de SunFields, los instaladores y desarrolladores de proyectos fotovoltaicos en la Península Ibérica podrán acceder a paneles solares de última generación que ofrecen un excelente rendimiento, incluso en condiciones ambientales adversas. Los productos de REC, reconocidos por su durabilidad y alta eficiencia, se integran perfectamente en cualquier tipo de instalación, desde pequeñas instalaciones residenciales hasta grandes plantas solares industriales.

Además, la experiencia y el soporte técnico que SunFields proporciona a sus clientes son un valor añadido que asegura una transición sin problemas desde la compra hasta la instalación de los paneles.