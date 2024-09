Repara tu Deuda Abogados cancela 90.917€ en Móstoles (Madrid) con la Ley de Segunda Oportunidad

Su insolvencia se originó a raíz de un accidente laboral sufrido por el deudor que le tuvo de baja durante varios meses El Juzgado de lo Mercantil nº15 de Madrid ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un matrimonio de Móstoles (Madrid) que ha quedado liberado de una deuda de 90.917 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó a raíz de un accidente laboral sufrido por el deudor y que le tuvo de baja durante varios meses. Solicitó créditos para cubrir sus gastos básicos con la intención de poder hacer frente a la totalidad de las cuotas cuando su situación laboral y, por ende, económica mejorase. No obstante, nunca llegó a tener unos ingresos suficientes como para asumir la totalidad de los créditos solicitados”.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Si bien es verdad que había cierto desconocimiento acerca de la existencia de este mecanismo, la realidad es que cada vez más personas acuden a ella para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente.

Una de las claves para triunfar en un proceso de estas características es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado con muchos casos de éxito. En este sentido, hay que decir que Repara tu Deuda Abogados ha logrado superar ya la cifra de 270 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

El despacho de abogados cuenta con más de 26.000 personas que han puesto su historia de sobreendeudamiento en sus manos para empezar desde cero. “En muchas ocasiones -explican los abogados– son los propios exonerados los que recomiendan a otras personas que están endeudadas comenzar el proceso lo antes posible”.

Bertín Osborne es desde hace años la imagen oficial del despacho de abogados. Por esa razón colabora en la difusión de esta legislación entre todo tipo de endeudados. “El hecho de contar con rostros conocidos -declaran los abogados- nos permite llegar a un mayor número de personas. Y es que nuestro objetivo es que no quede nadie sin saber que existe un mecanismo previsto para cancelar los pagos pendientes a los que no se puede hacer frente”.

Por otro lado, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.