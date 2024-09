Keddeko muebles, la opción ideal para comprar muebles online a medida con una excelente relación calidad-precio

En la actualidad, el mercado del mobiliario auxiliar está mayormente dominado por la tendencia DIY (do it yourself). Aunque esta modalidad tiene la ventaja de la flexibilidad para que el usuario arme los muebles por sí mismo, por lo general, esto va en detrimento de la calidad.

Como consecuencia, muchas veces este tipo de muebles tiene muy poca durabilidad. Por este motivo, es esencial buscar productos de calidad garantizada, que sean fabricados con materiales de primera.

En este sentido, Keddeko es una opción muy recomendable a la hora de comprar mesitas, cómodas y chifoniers, ya que esta empresa familiar tiene diseños propios y atemporales, además de ofrecer un servicio a medida.

Excelente calidad a buen precio Lo que define al mobiliario auxiliar a medida de Keddeko es el cuidado a los detalles y su excelente relación calidad-precio. El servicio personalizado permite que el cliente obtenga un mueble que se ajusta a sus necesidades tanto en dimensiones, como en acabados y combinaciones, sin que esto implique un coste extra.

Cabe destacar que la empresa ensambla los cajones a cola de milano, un método tradicional que garantiza una gran durabilidad. Además, los diseños de líneas depuradas le otorgan a las mesitas, cómodas y chifoniers un carácter atemporal, que se adapta a distintos estilos y gustos.

Envío de muebles desmontados Por otro lado, es importante mencionar que Keddeko envía los muebles desmontados, ya que, para asegurar la máxima calidad de sus productos, esta compañía se concentra en la fabricación y venta directa al consumidor final.

De esta manera se evitan los costes añadidos por intermediarios y la atención directa favorece que los muebles a la medida se puedan elaborar y entregar en tiempo récord.

En consecuencia, los clientes reciben sus artículos con un embalado único y a puerta de casa. Los productos van acompañados de instrucciones precisas e ilustradas para un montaje perfecto. Igualmente, el cliente puede comunicarse con la fábrica en cualquier momento en caso de necesitar ayuda adicional.