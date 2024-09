Certitec ofrece a las empresas nuevas una variedad de soluciones informáticas para gestionar el negocio de forma centralizada

En la era de la digitalización, las nuevas empresas tienen a su disposición una serie de soluciones informáticas para poner en marcha rápidamente el negocio, gracias a sistemas dedicados a la administración de las diferentes áreas de la organización y la gestión de las relaciones con los clientes, contabilidad, logística, etc. En ese sentido, una de las empresas españolas que lidera el mercado de las soluciones informáticas es Certitec. Destaca por su enfoque a medida para el desarrollo de sistemas ERP y CRM, los cuales diseña en función de la actividad específica a la que se dedica cada cliente.

Además, la compañía complementa su catálogo con una amplia gama de productos que ofrecen un valor añadido a las empresas contratantes, como la gestión documental inteligente, sistemas avanzados de seguridad e incluso la creación de soluciones físicas y métodos de virtualización.

Gestión centralizada Una de las principales ventajas de las soluciones informáticas que proporciona Certitec es que cuentan con una interfaz intuitiva y escalable. Por lo tanto, los empleados pueden adaptarse rápida y fácilmente a la gestión del software, tanto si se trata de un sistema de ERP o de CRM. Mediante estos desarrollos informáticos, las empresas tienen a su alcance una plataforma centralizada que permite gestionar las diversas ramas de la organización de manera integrada. De este modo, se evitan complicaciones y se optimiza la operatividad al eliminar las complejas conexiones entre sistemas de distintos proveedores. Además, cabe destacar que estas soluciones cuentan con múltiples módulos independientes, pero interrelacionados en sí. En consecuencia, las soluciones informáticas a medida de Certitec permiten gestionar todas las áreas que precisan sus clientes, así como compartir información, cuando es necesario, entre los distintos departamentos.

Certitec ofrece un amplio abanico de sistemas ERP con módulos específicos para diferentes actividades, tales como finanzas, proyectos, ventas, perspectivas comerciales, contabilidad y logística, entre otros. Sin embargo, es necesario reafirmar que el enfoque de esta empresa está puesto en la personalización. Por lo tanto, el software se desarrolla basándose en las necesidades particulares de cada cliente, para atender cada área de su negocio.

Servidores físicos o virtuales En otro orden de ideas, es relevante destacar el servicio de servidores que ofrece Certitec. La empresa dispone de las tradicionales soluciones físicas para los clientes que así lo requieren por razones de seguridad o tamaño. No obstante, la compañía también cuenta con alternativas pensadas para quienes no disponen de un gran espacio o necesitan mayor flexibilidad. En estos casos, la virtualización de servidores es la opción adecuada, ya que permite al cliente consolidar diversos equipos en un único servidor físico o en un clúster de servidores. En simultáneo, los clientes pueden asignar recursos informáticos adicionales al clúster de equipos virtuales.

Para finalizar, es imprescindible mencionar que las soluciones informáticas de Certitec cuentan con un sello de seguridad, puesto que esta empresa es un partner certificado de Sonic Wall. Por consiguiente, sus productos garantizan la seguridad de las redes y la protección de datos de la empresa contratante.

En definitiva, la puesta en marcha de una empresa requiere de un control total y pormenorizado de sus recursos, servicios y actividades a fin de maximizar su rentabilidad y minimizar sus riesgos. La competitividad de la empresa y su resiliencia en el mercado dependerá de su gestión interna y en los procesos informáticos disponibles, sectores en los que Certitec tiene una dilatada experiencia.