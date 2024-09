Cambiar calderas de combustión por equipos eléctricos de calor

Como experto con más de 40 años de experiencia, quiero compartir algunas opiniones sobre el cambio de las calderas de combustión, gas, gasóleo, biomasa, por equipos eléctricos de calor efecto Joule, para industrias, calefacción y agua caliente sanitaria.

En primer lugar, cuando se pregunta cuál es la energía más cara para producir calor posiblemente su respuesta sea "la electricidad". Afirmación incorrecta. Producir calor con electricidad es un 50% más económico que hacerlo con las energías combustibles, gas, gasóleo, biomasa.

La razón por la que todos creen que la electricidad es más cara es la insistencia de los medios de comunicación en repetir ese mensaje, que cuando sube la electricidad un 6% lo repiten durante días mientras que cuando suben las energías combustibles un 15% o no lo dicen, o lo dan brevemente en un telediario de medio día y no lo repiten más. Este comportamiento de los medios crea la opinión de que la electricidad es cara, pero no es verdad, no mienten, pero distorsionan la realidad.

Desde 1990 la producción de electricidad ha reducido la dependencia de los combustibles fósiles, adicionalmente se ha incrementado la producción de energías renovables con un costo mucho más bajo. En 2024, más del 80% los días, la electricidad que consumimos en España es de origen renovable.

En 2023, fruto de la política aberrante de la Unión Europea, se produjo una situación coyuntural, que no estructural (por lo que no se volverá a repetir), con los precios de la electricidad que se dispararon excesivamente y que fue corregido en los siguientes meses.

El segundo punto a considerar si quiere cambiar su caldera es el cálculo de la potencia necesaria para un proceso de calor sea industrial o doméstico.

Cuando decida cambiar la caldera de combustión por un equipo eléctrico de calor Joule, la clave está en hacer un cálculo específico del proceso y no en mirar la placa de características de la caldera de combustión. En calefacción, según la temperatura exterior, se calcula la potencia eléctrica que necesita la casa tomando en consideración los siguientes valores:

Temperatura mínima exterior -5 °C se instalarán 45 W por metro cuadrado en locales o viviendas con techos de 2,6 m, para tener en el interior 22 °C, para -3 °C exterior se instalarán 40 W/m², para 0 °C exterior se instalarán 35 W/m², para +5 °C exterior se instalarán 30 W/m².

Quien desee calcular la potencia que necesita en su vivienda, multiplicará los metros cuadrados, por los W en función de la temperatura mínima exterior y tendrá la potencia que necesita para mantener la casa o local a 22 °C.

Si la vivienda es de 120 m² y en su zona hay una mínima exterior en invierno de 0 °C, 120x35=4200 W es la potencia del equipo que necesita.

Se tendrá en consideración que los aislamientos son tipo medio y las ventanas cierran bien y tienen cristal doble.

También se debe tener en cuenta que los equipos eléctricos de producción de calor con agua, se fabrican con tecnologías distintas y los rendimientos también son distintos.

Con la actual tecnología de producción calor con electricidad, la potencia bajará sobre un 70% respecto a los equipos de combustión.

Cuando decida comprar un equipo de calor pida sin falta al fabricante o suministrador, que le garantice por escrito el servicio de calor que usted necesita, para exigirle responsabilidades en caso de que no cumpla las necesidades tanto en confort como en procesos industriales, agua caliente sanitaria, calentamiento de piscinas o cualquier uso de calor.

Y como tercer y último punto relacionado con la producción de calor con aerotermia-bomba de calor, tecnología que conocemos desde los años 70, infórmense bien antes de comprarlo porque hay problemas con la temperatura máxima y tienen un rendimiento inestable dependiente de la temperatura exterior. Es una tecnología con limitaciones de uso y si bien no hay nada en contra de esta tecnología, hay que tener cuidado con lo que le ofrecen, pues es posible que no del servicio de calor que se necesita.

Quitar los equipos de combustión, producirá importantes ahorros económicos, se tendrá más seguridad y no contaminará. Se recomienda utilizar la electricidad para producir calor.