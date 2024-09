Inicio de un nuevo curso; Momento para crear comunidad

El inicio de un curso escolar es el punto de partida para establecer relaciones, construir un sentido de pertenencia y fomentar una comunidad sólida. Hay que tener en cuenta que la creación de esta comunidad no es solo una necesidad en el aula, sino también en el claustro (o en un equipo de trabajo) donde el profesorado, especialmente el que se incorpora por primera vez, debe integrarse en el grupo docente y alinearse con los valores y metodologías del centro. Crear estas experiencias requieren tener unos conocimientos teóricos, una metodología clara y una experiencia en propuestas de codiseño.

Progresión en la creación de relaciones Para empezar a construir esta comunidad, es importante considerar una progresión en la forma en que los miembros del grupo se relacionan, siguiendo unos niveles que desempeñan un papel clave en la formación del grupo.

Para empezar de cero: En esta fase inicial, donde los miembros del grupo apenas se conocen, los juegos de presentación permiten a los participantes aprender los nombres de sus compañeros, un primer paso para construir relaciones más profundas.

Cuando ya suena algún nombre: Una vez que los miembros del grupo empiezan a familiarizarse con algunos nombres, se pueden introducir juegos que ayuden a superar la timidez inicial y fomentar la interacción. Aquí, los juegos empiezan a construir una base de confianza entre los participantes.

Con todos los nombres: En esta etapa, los participantes ya conocen los nombres de todos y pueden participar en juegos que fortalezcan la memoria y la rapidez mental, consolidando el sentido de pertenencia al grupo.

Conocerse más a fondo: Tras los primeros días, los juegos que permiten a los participantes compartir aspectos personales permiten profundizar en el conocimiento mutuo, fortaleciendo las relaciones dentro del grupo.

Rompiendo barreras: Aquí, se introducen juegos cooperativos que permiten superar la vergüenza y las barreras físicas y psicológicas, promoviendo una mayor integración y cohesión grupal.

Juegos de misterio, escape y breakout: complementando la creación de comunidad Además de los juegos que permiten progresar en las relaciones sociales, otra forma eficaz de crear comunidad es a través de juegos de misterio, escape y breakout.

Un juego de misterio desafía a los participantes a resolver un enigma dentro de un tiempo limitado, promoviendo la colaboración y el pensamiento crítico. Un escape room es una experiencia inmersiva donde un grupo debe encontrar pistas y resolver acertijos para salir de una habitación, lo que refuerza la cooperación bajo presión. Finalmente, un breakout edu adapta el concepto del escape room para entornos educativos, donde los participantes deben abrir una caja cerrada con candados, resolviendo retos educativos que fomentan el aprendizaje activo.

La experiencia de la Escola la Serreta en Santpedor Un ejemplo notable de cómo crear comunidad en el claustro es la iniciativa de La Escola La Serreta en Santpedor, Barcelona. Cada año, el equipo directivo organiza una experiencia lúdica diseñada para integrar a los nuevos docentes en la comunidad escolar. Hace un tiempo implementaron un breakout edu como herramienta para transmitir los pilares del proyecto educativo, las metodologías utilizadas y los espacios emblemáticos del centro.

Este breakout, organizado como una gincana, llevó al nuevo profesorado a recorrer espacios clave de la escuela y el municipio, mientras participaban en pruebas que destacaban los rasgos de identidad de la escuela y las metodologías que usan en sus experiencias de aprendizaje.

Este enfoque lúdico ayudó a las nuevas incorporaciones a conocer mejor su entorno y las expectativas del centro, y fomentó un sentido de pertenencia y cohesión entre el personal docente.

Formación en gamificación: una herramienta clave para diseñar experiencias Para diseñar experiencias como las de La Serreta, es fundamental contar con un conocimiento profundo del juego y su uso como herramienta educativa. En los másteres en juego, gamificación y tecnología aplicada a la educación ofrecidos por Euneiz y Enti-UB, se proporcionan las bases teóricas y prácticas necesarias para crear y transformar los espacios educativos.

Estos programas capacitan para utilizar el juego de manera efectiva, desarrollando la agilidad creativa y las metodologías necesarias para codiseñar propuestas que favorezcan la creación de una comunidad de aprendizaje sólida.