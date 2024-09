Stage_ON The Road es una instalación interactiva que permite acceder, a los usuarios a pie de calle, a los contenidos inmersivos de la plataforma virtual stage_on, creada con el objetivo de difundir la danza y las artes vivas en entornos digitales, generando experiencias únicas.

Juan de Torres y Daniela Merlo lideran este proyecto como directores, con el apoyo en la gestión ejecutiva de Lizbeth Pérez. Tienen una trayectoria profesional de más de 30 años con el objetivo de difundir y apoyar la danza para su integración en la sociedad, como realidad cultural pujante y como herramienta participativa y educativa.

La filosofía, como empresa cultural, es de concepto integral frente a la sociedad, pensamos no solo como creadores y difusores de contenidos artísticos, sino también como entidad potenciadora de las industrias culturales hacia su constante transformación.

Experiencia Danza y nuevas tecnologías A lo largo de la trayectoria, llevan más de tres décadas trabajando en la investigación y producción en el ámbito del multimedia. Se producen espectáculos de danza 3D y mapping desde hace una década y, durante los últimos años, venimos apostando por la creación y producción de la realidad virtual.

Es decir, se adaptan por promover la innovación e incorporación de recursos tecnológicos a las artes escénicas, fortaleciendo el impacto de la danza en la sociedad con medidas de desarrollo sostenibles en el tiempo. Desde el conocimiento y experiencia se desarrollan soluciones tecnológicas a través de nuestra capacidad de gestión e innovación.

Con esta filosofía de constante transformación, han detectado que la tecnología está avanzando a pasos agigantados y el mercado actual de las industrias culturales incide sobre la necesidad urgente de crear contenidos para esos avances.

Por ello, se busca ofrecer, a través de esta plataforma, alternativas para experimentar y vivir la danza desde otra óptica, más allá del directo de los escenarios. Hacer de la danza un arte a gran escala.

Stage_ON no pretende sustituir a las artes escénicas en vivo, sino adaptarlas a los hábitos que la sociedad está inevitablemente experimentando, para generar la curiosidad de aquellos usuarios ya acostumbrados al teatro y captar la atención de nuevos públicos, en especial las nuevas generaciones.

Objetivos Ir al encuentro de las nuevas generaciones y conseguir captar, gracias al acercamiento de las artes en vivo a los entornos digitales, nuevos públicos.

Con la inmersión en el universo de la realidad virtual, se pretende crear nuevas experiencias desde el imaginario virtual, proporcionando un nivel de accesibilidad de los usuarios mucho mayor y más cercano a las sensibilidades y hábitos de la población en general.

La experiencia inmersiva ofrece un nuevo significado a las “artes vivas”. El arte y la tecnología nos permiten expandir los lenguajes comunicativos y plantear nuevos alcances para los universos creativos.

Estreno absoluto durante el Festival Coslada Radial 2024 El lugar escogido para realizar el lanzamiento absoluto será en el marco del Festival Coslada Radial que este año celebra su 4ª edición del 13 al 15 de septiembre. La instalación estará ubicada en la Sala de exposiciones del Centro Cultural Antonio López, en la que se realizarán distintos pases por la mañana y por la tarde durante los tres días de duración del Festival, para que los usuarios puedan vivir esta experiencia con gafas de realidad virtual.

¿Qué se podrá ver durante la experiencia interactiva Stage_ON The Road? Todos los usuarios podrán adentrarse al universo Stage_ON y acceder a todos los contenidos que estén disponibles en la plataforma virtual, como video creaciones de danza en realidad virtual y realidad aumentada, experiencias interactivas a modo de “game” para bailar virtualmente y, además, podrán acceder a muestras cortas de clases de danza que estarán disponibles el próximo año con diferentes disciplinas para todos los niveles, cuando se haga el lanzamiento oficial de la plataforma en 2025.

Gira internacional Stage_ON The Road Después del estreno en Coslada giraremos con esta instalación interactiva a Latinoamérica, donde la gente podrá disfrutar de esta experiencia en el Centro Cultural de España en Guatemala (noviembre) y el Centro Cultural de España en Costa Rica (diciembre). Además, se presentará en 2025 en el Instituto Cervantes de Bremen, en el marco del Festival de Música Contemporánea Real Time, entre otras plazas aún por confirmar.

La experiencia Stage_ON The Road irá acompañada de diferentes actividades a lo largo de una semana:

Instalación interactiva con gafas VR para acceder a todos los contenidos de la plataforma virtual www.stage-on.es

Charla en torno a este espacio de creación de danzaVR, ya que desde la estructura se apuesta por promover la innovación e incorporación de recursos tecnológicos a las artes en movimiento.

Taller de Danza y Tecnología, enfocado en el trabajo sensorial basándose en una cámara 3D y el movimiento del cuerpo.

Exhibición de danza hipermedia en directo con una bailarina en escena interactuando con video proyecciones y mapping.

Lanzamiento oficial de la plataforma Stage_ON en 2025 La plataforma www.stage-on.es y la App Stage_ON se lanzará oficialmente al público en el segundo semestre de 2025, con contenidos digitales para todos los públicos y que podrán disfrutarse desde cualquier dispositivo como móviles, tablets y ordenadores, y también con contenidos inmersivos premium con tecnología VR/XR/AR y 3D 180º o 360º, que podrán verse con gafasVR como las Meta Quest.

Stage_ON será una plataforma que ofrezca una alternativa para el acercamiento a la danza y las artes en vivo desde el mundo audiovisual y en entornos virtuales, con accesibilidad global a experiencias inmersivas y video creaciones en realidad virtual, streaming de eventos especiales como estrenos oficiales y festivales en directo y en diferido, experiencias lúdicas interactivas y, además, será una plataforma para la formación y el entrenamiento, ofreciendo clases online de diferentes disciplinas y estilos de danza para todos los niveles y públicos. También se podrá acceder a contenidos detrás de escena, recorridos virtuales, documentales de danza, obras de videodanza, entrevistas a figuras de la danza y mucho más.