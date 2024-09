El Fitness Ballet como clave para recuperar la forma después del verano

Existen muchas formas de entrenamiento para recuperar la forma después del verano, ya que esta es una época de relajación donde se pueden subir algunos kilos de más después de disfrutar de comidas y desconectándose de la rutina. Sin embargo, luego llega el momento de buscar la mejor manera de ponerse en forma con opciones que tienen distintos ejercicios y maquinarias especiales, dependiendo de las habilidades de cada persona, como en el fitness ballet.

La labor profesional de Elena Marco ha llevado a crear la academia de Fitness Ballet en Madrid, donde enseña a sus alumnos a utilizar su cuerpo a través de la mente, enseñando el arte de la danza, pero también inculcando seguridad sobre cada uno para vivir de otra manera, siendo capaces de arriesgarse a esta modalidad de entrenamiento que elimina toda relación con los gimnasios y en la que las personas pueden participar sin importar la edad, abriendo un espacio más amplio en el que cualquiera puede tomar las clases.

¿Por qué Fitness Ballet y no el gimnasio? Para muchas personas, la idea de ir a un gimnasio no suele ser de su agrado, ya sea por la modalidad de ejercicios que conllevan utilizar máquinas, la falta de conocimientos en técnicas de ejercicios, la poca atención personalizada por la cantidad de personas o la falta de entrenadores. Por ello, el fitness ballet es una alternativa sumamente efectiva y diferente para trabajar el cuerpo y disfrutar de una experiencia estética y emocional que no ofrece ninguna otra disciplina.

Esta modalidad de entrenamiento, que utiliza técnicas de ballet clásico, ayuda a reactivar el tono muscular, mejorar la flexibilidad y a reconectar con el ritmo, mientras de gozar de la elegancia y beneficios de la danza. De esta manera, también ayuda a renovar la energía mental, debido a que la mente también necesita un impulso para retomar la rutina, esto mediante movimientos pensados específicamente para liberar endorfinas, dando una sensación revitalizante y con más energía, mejorando así la postura para enfrentar un nuevo día.

Beneficios del Fitness Ballet La innovadora técnica del fitness ballet complementa el espíritu artístico con los métodos clásicos utilizados en la danza y con energía de un entrenamiento fitness, dando como resultado una fusión de ejercicios originales y fuera de lo común con dinámicas propias, adaptándose a las técnicas del ballet clásico e integrando a todo el público, independientemente del nivel de experiencia, edad y necesidades de entrenamiento.

Tomando en cuenta lo anterior, este tipo de entrenamientos ayuda a mejorar la elasticidad, además que fomenta el trabajo en equipo, la coordinación y el equilibrio, desarrollando también el sentido musical y la musicalidad en el movimiento, incentivando la disciplina por medio de la concentración y el esfuerzo para alcanzar objetivos comunes.