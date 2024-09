Haaus ofrece distintas opciones de alojamientos flexibles en Barcelona

Hoy en día, existe una amplia demanda de alquileres temporales. Ya sea por cuestiones laborales, académicas o vacacionales, en las ciudades españolas se necesitan alojamientos: pisos, apartamentos o viviendas disponibles de manera flexible.

En este contexto, la empresa Haaus ha ampliado sus servicios de alquiler temporal Barcelona. Esta operadora de alojamientos flexibles ofrece ahora distintos apartamentos privados, pisos y habitaciones con servicios incluidos bajo las modalidades de coliving y flexliving, con amigos también incluidos. En todos los casos, los clientes pagan todo en una única factura y tienen acceso a una comunidad de personas internacionales que viven en Barcelona, y que participan regularmente en los eventos de Haaus. Gracias a estas soluciones all in one, esta marca se ha posicionado como una referencia en el sector de alojamientos flexibles.

Apartamentos temporales con todo incluido Al igual que las habitaciones y las demás alternativas que ofrece Haaus, los apartamentos de temporada cuentan con todos los servicios incluidos. Además, están totalmente amueblados para garantizar que el cliente se sienta como en casa desde el primer día. Todos disponen de cocinas equipadas con electrodomésticos y utensilios, conexión wifi de alta velocidad, mobiliario y textiles de calidad, accesorios, decoración y más.

En cuanto a los suministros de agua, luz y gas están incluidos con una tarifa plana. Asimismo, los clientes de esta empresa tienen a disposición un servicio de mantenimiento con técnicos que responden con rapidez ante cualquier emergencia. Al mismo tiempo, el equipo de Haaus ofrece asistencia personalizada las 24 horas del día.

Todas estas comodidades convierten a estos apartamentos privados en una alternativa conveniente para quienes buscan una opción flexible y cómoda de alquiler temporal en Barcelona. Si bien anteriormente Haaus se había enfocado solo en espacios de coliving, la integración de estos serviced apartments a su catálogo a partir de septiembre le permite ofrecer servicios a un mercado más amplio. En palabras de Joaquín Rubio, fundador de Haaus, "hay una clara demanda en el mercado para este tipo de alojamientos, no solo por parte de los residentes, sino por parte de los propietarios que prefieren tener como inquilinos a operadores como nosotros, que somos los que verdaderamente asumimos los riesgos y nos encargamos de toda la gestión diaria".

Ventajas del modelo flexliving que ofrece Haaus Este sistema de alojamiento presenta múltiples ventajas para los inquilinos y es cada vez más demandado por jóvenes profesionales, estudiantes o nómadas digitales, entre otras alternativas. En primer lugar, la flexibilidad de esta modalidad permite elegir la duración de cada estancia, que puede ser desde 32 días hasta varios años, siempre y cuando haya un motivo justificado como una residencia internacional en un hospital, unos estudios de máster o doctorado. Al mismo tiempo, y de acuerdo con la disponibilidad, el cliente dispone de la posibilidad de cambiar de ubicación durante su estancia en el caso de que no le encaje su zona o apartamento.

El flexliving incluye servicios como suministros, internet de alta velocidad, limpieza, mantenimiento, seguridad y descuentos en marcas locales. Todo esto facilita la vida cotidiana y evita preocupaciones, pero además, Haaus organiza distintas actividades con quienes forman parte de su comunidad para fomentar el networking, la convivencia y el ocio. Esto permite conocer otras personas afines para enriquecer la estancia en Barcelona y crear nuevos vínculos.

Por último, el sistema de flexliving es una opción que tiene un precio más competitivo que los alquileres tradicionales y los hoteles cuando hablamos de estancias a medio plazo. En este sentido, al estar todos los gastos incluidos en una sola factura y no tener que hacer una inversión inicial, el control del presupuesto resulta más sencillo.

En definitiva, los nuevos servicios de flexliving de Haaus permiten acceder a un alquiler temporal en Barcelona con unas claras ventajas respecto al alquiler de vivienda tradicional. Se trata también de una oportunidad para formar parte de una comunidad dinámica e internacional que está en expansión en la Ciudad Condal.