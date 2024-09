atmira se alía con Atlas Value Management para ofrecer una propuesta de valor integral en el ciclo de riesgo de crédito

La alianza entre atmira y Atlas Value Management tiene como objetivo ampliar la oferta de servicios en el sector de NPAs, bajo el paradigma de SIREC, plataforma líder creada por atmira, en este segmento de mercado.

Madrid, septiembre de 2024. Las compañías atmira y Atlas Value Management han firmado un acuerdo de colaboración con el que se amplía la oferta de soluciones diseñadas para impactar en todo el ciclo del riesgo de crédito (PLs + NPLs), aportando un valor diferencial en el mercado. Esta alianza permite ofrecer un servicio integral capaz de abordar las necesidades estratégicas de negocio bajo el paradigma de una plataforma tecnológica como SIREC, líder en este segmento de mercado.

Este acuerdo posiciona a ambas compañías como referentes en el sector de NPAs, mediante la propuesta de políticas de desinversión de activos, que permitan optimizar las estrategias de gestión aplicando técnicas de tratamiento de la información como la captación, el enriquecimiento y la explotación del dato con el objetivo de disponer de un análisis predictivo sobre el comportamiento de los activos.

Joan Cardona, CEO y socio director de atmira, destaca que "la alianza con Atlas nos permite acelerar nuestra estrategia data driven, uniendo las capacidades de consultoría estratégica alrededor de SIREC e integrando de manera rápida soluciones en el proceso, teniendo como soporte la riqueza del Dato aprovisionado y enriquecido en SIREC. Del mismo modo, da respuesta a la adecuación del negocio inmobiliario en un momento de profunda transformación”.

“La colaboración con atmira nos brinda la oportunidad de tangibilizar e integrar todo nuestro know how y expertise de toda la gestión del ciclo de deuda y del activo distressed en una solución tecnológica líder de mercado y de vanguardia, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades estratégicas, de negocio y operativas de nuestros clientes, tanto nacionales como internacionales” señala José Masip, Partner de Atlas Value Management.

Actualmente, se encuentran desarrollando productos de integración con SIREC con el objetivo de ofrecer una solución de desinversión de todo el ciclo del activo distressed fruto de la experiencia de haber colaborado en transacciones por valor de más de 106.000 mill€.

La nueva propuesta de valor creada por atmira y Atlas Value Management incluye estrategias de mercado, desarrollo de productos y servicios, así como la implementación de tecnologías avanzadas para optimizar el ciclo de riesgo de crédito.