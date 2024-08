El “running” es una de las actividades favoritas para mantenerse en forma y liberar estrés. La pandemia impulsó a muchos a salir a las calles, parques y avenidas con sus zapatillas y ganas de mejorar su salud. Pero, a pesar de su aparente sencillez, correr no es solo poner un pie delante del otro. Es ahí donde entra en juego el papel de un entrenador running online. Sí, se ha leído bien. La tecnología y el running han unido fuerzas, y los entrenadores online se han convertido en una tendencia al alza.

¿Alguna vez alguien se ha preguntado si merece la pena tener un entrenador de running online? Parece ser que la mayoría tienen claro que es una opción más que válida. ¡Eso sí! Hay que tener mucho cuidado y contratar un buen profesional como puede ser el entrenador de running online Nacho Traver, que se pondrá de ejemplo en este artículo.

Si se quiere saber si realmente funciona y merece la pena contar con este tipo de profesionales en la vía online, ¡hay que seguir leyendo!

¿Qué diferencia hay entre tener un entrenador de running online y entrenar por cuenta propria? Entrenar por propria cuenta puede parecer fácil y económico. Se ponen las zapatillas, se sale a correr y listo. Pero, ¿realmente es tan sencillo? Se va a desglosar un poco.

Cuando se entrena por cuenta propria, se tiene libertad para decidir cuánto correr, algo que puede parecer positivo en un principio. Sin embargo, esta libertad también puede ser el peor enemigo. Sin un plan claro y estructurado, es fácil caer en la monotonía o, peor aún, lesionarse por sobreentrenamiento o mala estructuración de las sesiones. Además, a veces, la motivación flaquea y encontrar las ganas de salir a correr después de un día largo puede ser complicado, y más aún si se tiene que pensar en qué hacer.

Ahora, hay que hablar de lo que ofrece un entrenador de running online. En primer lugar, la planificación a medida. Un entrenador online hará un plan de entrenamiento adaptado a los objetivos, ya sea mejorar el tiempo en una carrera, prepararse para el primer maratón o simplemente correr para mantenerse en forma. Este plan estará diseñado teniendo en cuenta el nivel actual, el historial de lesiones y las preferencias. No es lo mismo seguir un plan genérico que uno hecho a la medida, eso está claro.

Otro punto positivo es que puedes recibir feedback, ajustes en el plan si surge algún imprevisto y consejos específicos para mejorar. Este apoyo constante es una gran ventaja, especialmente cuando se tienen dudas o se necesita un empujón extra para seguir adelante.

También está el aspecto educativo. Los entrenadores online no solo dicen qué hacer, sino que explican el porqué. Se aprenderá sobre técnica de carrera, prevención de lesiones, estrategias de nutrición y cómo optimizar el rendimiento. Esta información es invaluable y difícil de obtener cuando entrenas por la cuenta.

¿Cómo puede este servicio ayudar a mantener equilibrados los objetivos de carrera con la vida personal y profesional? Equilibrar los objetivos de running con las demandas de la vida personal y profesional puede parecer una tarea titánica, pero un buen entrenador online puede ser la clave para lograrlo de manera efectiva y sin estrés. Aquí se explica cómo:

Entrenamientos 100% personalizados: Un entrenador personal online entiende que cada persona tiene una vida diferente. Por eso, crea planes de entrenamiento adaptados a los horarios y responsabilidades. ¿Existe una agenda apretada entre el trabajo y la familia? El entrenador ajustará las sesiones de running para que se integren perfectamente en la rutina diaria, sin dejar de lado la calidad del entrenamiento.

Planificación adaptada y flexible: La vida es impredecible. Reuniones de última hora, viajes inesperados o eventos familiares pueden alterar los planes. Un entrenador online ofrece la flexibilidad de ajustar los entrenamientos sobre la marcha. Ya sea reprogramando una sesión o modificando la intensidad de los ejercicios, siempre se tendrá un plan que se adapta a las circunstancias.

Seguimiento y comunicación constantes: La comunicación continua es fundamental. El entrenador online estará disponible para responder las dudas y hacer ajustes en tiempo real. Este feedback diario permite mantener el equilibrio entre los entrenamientos y otras responsabilidades, asegurando el hecho de no sentirse abrumado.

Un entrenador de running online de referencia: Nacho Traver. Cuando se habla de entrenadores de running online que realmente marcan la diferencia, el nombre de Nacho Traver resuena con fuerza. Pero, ¿qué hace que Nacho sea un entrenador de referencia?

Nacho Traver no es solo un entrenador; es un apasionado del running con una buena trayectoria tanto en lo personal como en lo profesional, también es entrenador triatlón online. Con años de experiencia en el mundo del running y de los deportes de resistencia, Nacho ha competido en múltiples carreras, desde larga distancia como una media maratón hasta corta distancia como puede ser un 5k.

Lo que distingue a Nacho Traver de otros entrenadores online es su enfoque integral y personalizado. No se trata solo de correr más rápido o más lejos, sino de correr mejor y disfrutar del proceso. Como entrenador se toma el tiempo para conocer a cada uno de sus corredores, entendiendo sus objetivos, puntos de mejora y motivaciones.

En definitiva, si se está pensando en dar el salto al entrenamiento de running online y se quiere un profesional formado y con experiencia, Nacho Traver puede ser una opción más que válida.