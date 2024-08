Hexafresh lanza al mercado una alternativa ecológica, más eficiente y económica al aire acondicionado convencional

El mes de agosto toca a su fin y con él, las vacaciones estivales para el 40% de los españoles. Muchos de ellos dejarán en estos días el lugar de veraneo para regresar a casa donde el calor va a recibirlos casi, casi con la misma intensidad con que los despidió. Precisamente, los meteorólogos anuncian esta semana nuevas subidas de temperaturas en toda la península en los próximos días.

Para aquellos que buscan una alternativa eficaz, ecológica y más económica a los aires acondicionados compactos tradicionales, la empresa Hexafresh lanza al mercado un nuevo aparato portátil del tamaño de una mochila que permite reducir hasta en 8 grados y en tiempo record la temperatura de una habitación de 12 m² o de una oficina no muy grande. El nuevo HexaPro V2 modula la temperatura por control de voz y consume un 80% menos de energía lo que permite ahorros de hasta 450 € cada tres meses en la factura de luz.

Doble función como refrigerador en verano y calefactor en invierno El nuevo HexaPro V2 cumple la doble función como refrigerador en verano y calefactor en invierno, ofreciendo al cliente un confort óptimo todo el año. Es tres veces más pequeño que los aires acondicionados portátiles convencionales. Mide 41,5 cm de largo x 35 cm de ancho x 21 cm de alto y pesa solo 11 kg. Todo ello permite transportarlo con facilidad de una habitación a otra, llevarlo a una segunda residencia, instalarlo en un motor home, en un barco de recreo o, incluso, a una tienda de campaña.

Funciona con tecnología ecológica y es fácil de instalar y mantener El aparato es fácil y rápido de instalar y prácticamente no requiere mantenimiento. Solo precisa recargar el gas R290 que utiliza para su funcionamiento cada 3 o 5 años.

El gas R290 es un refrigerante natural, respetuoso con el medio ambiente y con cero potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP), que minimiza el impacto ecológico al tiempo que maximiza la eficiencia energética.

El nivel sonoro de HexaPro V2 es de 51 decibelios (dB), significativamente inferior al de los aires acondicionados convencionales (entre 57 y 61 dB), lo que lo convierte en el aparato ideal para su uso en dormitorios o espacios de trabajo.

No se necesita evacuar el aire caliente si se utiliza como aire acondicionado zonal, en un espacio abierto o en una habitación con una ventana abierta. Sin embargo, para una mayor eficiencia del aire acondicionado o si se quiere cubrir una habitación de mayor tamaño se necesita instalar un pequeño tubo de drenaje flexible, que se proporciona junto con el producto, para evacuar el aire caliente.

Alta eficiencia energética y ahorros significativos en la factura de electricidad HexaPro V2 es un producto energéticamente eficiente con un coeficiente de rendimiento de 2,85. Tiene una capacidad de enfriamiento y de calentamiento excepcionales de 4000 BTU y un consumo energético de 300 vatios/W, frente al resto de aparatos convencionales, que suelen emplear entre 1.500 y 1.000 vatios/W, lo que conlleva ahorros significativos en la factura de electricidad de hasta 450 €.

El coste de este nuevo aire acondicionado es de 339 €, impuestos incluidos, más 20 € en concepto de gastos de envío a cualquier punto de España.

Los interesados pueden informarse en la página web de Hexafresh, y realizar su pedido en esta dirección de correo: support@hexafresh.com. Si adjuntan el siguiente Código de Descuento: DRNNKQ6X podrán beneficiarse de una rebaja de 20 € en la compra.

Asimismo, los distribuidores interesados en alcanzar acuerdo con la firma pueden contactar a través del mismo correo, support@hexafresh.com, y explorar las posibilidades de colaboración.

Sobre Hexafresh

Hexafresh es una compañía francesa, erradicada en Nantes, que nace en 2019 con el objetivo de crear una nueva generación de aire acondicionado. Desde los inicios, su objetivo fue crear un aire acondicionado portátil, zonal, ecológico y práctico que garantice, por un lado, el frescor durante el verano y la calefacción durante las temporadas de invierno.

El primer HexaPro fue lanzado al mercado hace un año y medio, como el aire acondicionado portátil más liviano del mercado. Sus creadores, ingenieros y empresarios especialistas en mecatrónica, un área multidisciplinar que incorpora elementos de electrónica, mecánica, robótica, sistemas de computación y fabricación lo que posibilita una visión integral del producto, desde el diseño, hasta el mantenimiento o el reciclaje.

Este año Hexafresh ha lanzado su segunda versión de este aparato compacto de doble funcionalidad (frío/calor), cuya temperatura se ajusta por la voz. El nuevo HexaPro V2 es todavía más liviano, cuenta con mejores prestaciones y una mejor tecnología ecológica que limita sus emisiones de CO₂ y reduce en un 80% el consumo energético de este tipo de aparatos.