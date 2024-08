Azza Krid revoluciona la pasarela al presentar su primera colección de 'Anymal Lab París'

La diseñadora franco-tunecina Azza Krid deslumbró en el desfile anual de moda del 7 Pines Resort Ibiza, organizado por NM Events, con su más reciente colección de ANYMAL LAB PARIS, inspirada en el espíritu festivalero y libre de Ibiza.

El lunes 19 de agosto, mientras el sol se ocultaba y la luna llena iluminaba la terraza Cone Club, más de 300 asistentes quedaron atónitos ante los diseños de la marca.

La diseñadora Azza Krid, conocida por su habilidad para mezclar la rica tradición tunecina con un estilo moderno y atrevido, presentó una colección que dejó a todos sin palabras con sus diseños, presentados para vestir a celebridades en los festivales más reconocidos. Desde el primer momento, sus creaciones capturaron la atención, mostrando un nivel de detalle y sofisticación que pocas veces se ve.

La colección destacó por sus telas de lujo parisinas seleccionadas a mano y por la impresionante línea de macramé, fruto de una colaboración especial entre Azza y su madre. El público, lleno de personalidades de la moda y celebridades, quedó deslumbrado ante sus diseños, que no solo mostraron la belleza de la artesanía tunecina, sino que también aportaron un toque personal y emotivo.

El evento, organizado por NM Events, no fue solo un desfile; fue una experiencia que combinó moda, música y la magia del entorno mediterráneo. Cada detalle, desde el cierre de la top model Martina Benvenutto, que lució una espectacular pieza de plumas, previamente utilizada en el famoso espectáculo del Folies Bergère de París por Norma Duval, hizo que esta edición del Fashion Show se destacara como uno de los eventos más memorables del año.

ANYMAL LAB PARIS no solo ha mostrado su talento, sino que también ha reafirmado su posición como una marca de moda de lujo para festivales o cualquier otra ocasión especial, ofreciendo un lienzo donde cada prenda cuenta una historia de amor propio, espiritualidad y conexión con la rica herencia cultural.

Para más información, acceder a la página web: www.anymalabparis.com/