El significado de OVNI

Ya han pasado muchos años desde que se publicó el primer avistamiento del fenómeno OVNI, pero en realidad para las personas que saben de este tipo de acontecimientos, la palabra se encuentra con un renombre cuyo resultado es:

O.rganismo.

V.iviente.

De.

N.inguna.

I.dentificación.

Es así como los catalogaron, y fueron archivando los tipos de acontecimientos o avistamientos, desde ya mucho tiempo atrás hasta la fecha.

Dejando en carpetas el procedimiento de estricto rigor y viendo y midiendo, con radios telescopios, las células que poseían algún indicio de origen de algún signo químico, para orientar las antenas y llevarlos a escudriñar el cielo nocturno y diurno para así obtener el origen según la tabla periódica de los elementos y poder deducir si en esa galaxia observable, o estrella u algún objeto celeste, tendría la química exacta y deducir, que ese platillo volador o cadáver de extraterrestre proviene de allí.

Los investigadores, científicos de ramas de armas aéreas que ven este tipo de cosas, no han encontrado evidencias textuales y científicas empíricas, basadas en la tabla periódica de los elementos, y fue por ese motivo que lo llamaron OVNI.

A ciencia cierta no se conoce su lugar de origen de estas naves y tripulantes, de acuerdo al espacio conocido.

Solo existen especulaciones, de que proceden de algún lugar del Cosmos que los telescopios y radios telescopios no son capaz de ver.

Si existiese alguien que pueda demostrar la química de uno de estos seres, con la química del planeta, estrella, luna u otro organismo celeste, sabríamos quizás de donde proceden. Pero su lenguaje, sus conocimientos, su visión, esto no es así. Es por ello que un motivo, nos lleva a categorizarlo cómo un fenómeno.

Además, ellos y ellas y sus hijos u hijas, mascotas junto con las cosas que llevan en sus naves espaciales, vuelan por los aires de la Tierra, dónde llueve plata.

Si se desea se puede contactar al correo electrónico: contacto@escuelaufologicadelmundo.cl las inquietudes y comentarios, ayudarían mucho a surgir o acceder a la web www.escuelaufologicadelmundo.cl.

José Ortiz Díaz.

Director.