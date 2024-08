Qué es el estrabismo y qué tratamiento tiene

El estrabismo es un problema ocular que se presenta cuando uno o los dos ojos no se alinean en una misma dirección, lo que produce una alteración de la visión binocular. Esta condición anómala suele aparecer en el nacimiento o en la edad infantil, aunque también se puede presentar en personas adultas.

Si este trastorno no se corrige a tiempo puede desencadenar otras afecciones como el ojo vago o ambliopía. Afortunadamente, en la actualidad es posible tratar y corregir esta condición. Con este propósito, el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus ofrece atención personalizada, diagnóstico preciso y un enfoque innovador para corregir esta alteración.

Abordaje terapéutico del estrabismo El tratamiento de determinada condición de estrabismo depende directamente de la causa que lo provoque. Por eso se debe realizar un minucioso examen al paciente, que incluya la evaluación de las estructuras internas del ojo para poder recomendar el tratamiento óptico, médico o quirúrgico más apropiado.

En este sentido, la terapia visual es muy eficaz en el tratamiento sin cirugía porque permite fortalecer y estimular los músculos extrínsecos a través de ejercicios visuales que corrigen la insuficiencia de convergencia. Por otra parte, muchas veces se debe realizar una corrección óptica con gafas para tratar algún defecto refractivo asociado al estrabismo.

Según cada caso, se puede utilizar gafas con prismas que ayuden al paciente a corregir la visión doble. Asimismo, hay pacientes en los que es posible efectuar una corrección del estrabismo mediante una inyección de toxina botulínica, ya que esta actúa directamente sobre los músculos que afectan la alineación visual.

La alternativa quirúrgica para la corrección del estrabismo La cirugía para la corrección del estrabismo es un tratamiento seguro y eficaz. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no sustituye a las gafas o a la terapia de ambliopía. Esta intervención se realiza en el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus por medio de una pequeña incisión que permite el acceso a los músculos para modificar su oposición y, con ello, las fuerzas de tracción que ejercen sobre los ojos.

Este procedimiento requiere de la aplicación de anestesia general en el caso de los niños, mientras que en los adultos se puede efectuar con anestesia local. Esta opción tiene la ventaja de que el tiempo de recuperación es muy rápido y el paciente tiende a restablecer su actividad normal en pocos días. Además, asegura resultados excelentes al corregir de forma permanente el problema que causa la desviación visual.

En algunas ocasiones, puede ser necesaria una segunda intervención para afinar la alineación ocular. Asimismo, tras la cirugía, resulta necesario realizar una terapia visual para reforzar la coordinación entre los ojos, la visión y su interpretación en el cerebro.

Luego de este procedimiento, algunos pacientes pueden requerir el uso de gafas para corregir problemas de refracción. Por último, cabe destacar que la intervención quirúrgica temprana es recomendable en estrabismos muy marcados para favorecer el desarrollo de la visión con normalidad.