Las tarjetas de papel quedan obsoletas frente a la novedad y practicidad de las tarjetas de presentación digitales

Ante un contexto altamente tecnologizado, las tarjetas de presentación convencionales han quedado obsoletas, ya que las personas prefieren guardar los contactos en el móvil. Por lo tanto, las tarjetas de papel suelen acabar en la basura o guardadas en un cajón, donde no cumplen la función para la que fueron creadas: facilitar y asegurar el contacto con posibles aliados, clientes y proveedores. Por este motivo, en la era digital la pauta la está marcando la tarjeta de visita digital, una versión moderna que se adapta a la nueva realidad del entorno profesional. Esta alternativa es especialmente útil cuando se realizan eventos de networking, ferias comerciales o encuentros con clientes potenciales. La característica más destacada de las tarjetas digitales es que su uso es muy sencillo. Al respecto, Lead2Team explica que los usuarios solo necesitan llevar su tarjeta en el móvil y desde allí pueden compartirla por correo electrónico, SMS, o WhatsApp.

Además, también se puede mostrar un código QR para que la otra persona lo escanee con su dispositivo móvil, lo que le da acceso a los datos de la tarjeta digital y le ofrece la opción de guardar la información en su agenda.

Tarjetas de presentación adaptadas a las nuevas tecnologías Es importante mencionar que Lead2Team es una empresa que ha cumplido un rol crucial al impulsar a particulares, autónomos y organizaciones a dar el salto hacia la digitalización de las tarjetas de presentación. El enfoque de la empresa consiste en ofrecer una solución rápida y eficiente para que las organizaciones y profesionales aumenten sus redes de contactos con facilidad, a pesar de desenvolverse en un entorno vertiginoso. En ese sentido, crear una tarjeta de presentación digital con Lead2Team permite superar las limitaciones de las tarjetas convencionales. Además, esta opción cuenta con la ventaja de que no se requieren costosas inversiones ni la implementación de complejas plataformas. Por el contrario, para compartir y guardar estas tarjetas solo se requiere el uso de un smartphone, algo que, literalmente, está a la mano de la gran mayoría de la población.

Ventajas adicionales de las tarjetas de visita digitales Ahora bien, más allá de permitir compartir fácilmente los datos de contacto, la tarjeta de visita digital tiene una serie de ventajas adicionales como la posibilidad de incluir recursos interactivos. Por consiguiente, se pueden incorporar elementos útiles y creativos que demuestren la identidad y profesionalidad de la empresa o el autónomo. Con este objetivo se pueden añadir fotografías, videos, catálogos y agendas de reuniones.

De igual manera, mediante la tarjeta digital, los usuarios facilitan a los clientes y potenciales colaboradores el acceso a sus redes sociales y sitios web. Por lo tanto, se trata de un poderoso recurso para generar tráfico al site y aumentar los seguidores e interacciones en las plataformas de social media.

Por su parte, Lead2Team señala que la tarjeta de presentación virtual también permite recoger datos de la otra persona, mediante el uso de formularios destinados a recopilar información y generar leads. También ayuda a organizar y clasificar los contactos, de forma que se puede realizar seguimiento y recordar a la persona con la que se estableció la interacción.

Tarjetas sostenibles En otro orden de ideas, Lead2Team menciona que uno de los mayores beneficios de la tarjeta de presentación digital es que es ecoamigable, ya que disminuye el uso de papel y tinta. Por otro lado, hay que destacar que a menudo en las tarjetas de presentación tradicionales se cometen errores o necesitan ser actualizadas. Si se trata de tarjetas de papel sería necesario reimprimirlas. En cambio, con la versión digital, solo se requiere hacer las modificaciones desde la plataforma de Lead2Team y de manera automática se actualizan los datos en las agendas de los contactos.

Todas estas cualidades derivan en conexiones efectivas, asegurando que ningún lead se pierda en el funnel de ventas. También mejoran el engagement y agilizan la medición del ROI porque todo lo que sucede con la tarjeta se registra en tiempo real.

Crear una tarjeta de visita digital En cuanto a la creación de la tarjeta de visita digital, Lead2Team ofrece una versión gratuita de prueba, en la cual los usuarios solo deben registrarse, rellenar los datos de contacto, elegir una plantilla e incorporar elementos como logotipos, redes sociales, etc. La plataforma también cuenta con funciones avanzadas como generador de códigos QR y firma de email con QR. Además, ofrece la función de asistente web, que permite integrar la tarjeta digital en el site de la organización como un botón de ayuda para los visitantes.

Finalmente, Lead2Team también proporciona tarjetas con tecnología NFC, que permite intercambiar los datos de forma inalámbrica, con solo acercar la tarjeta al dispositivo móvil del cliente o posible colaborador.