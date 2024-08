Eficiencia, capacitación y sostenibilidad; el nuevo paradigma en la acogida social para personas sin hogar

Remar crea un nuevo modelo para la gestión de recursos de acogida para personas sin hogar más innovador, sostenible y eficiente.

Fomentar la mejora del parque de viviendas en condiciones dignas es una de las prioridades globales de la década, tal como lo establece la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Pacto Verde Europeo de la Comisión Europea y las políticas nacionales e internacionales. Disponer de una vivienda adecuada y sostenible es crucial para mejorar el bienestar de las personas y el medio ambiente.

Actualmente, la Unión Europea enfrenta el reto de renovar un parque de edificios residenciales envejecidos, que se caracterizan por un consumo energético ineficiente y elevadas emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Estas deficiencias no solo afectan el medio ambiente, sino también la salud, la esperanza de vida y el confort de los habitantes.

La rehabilitación de viviendas es una solución que no solo mejora la calidad de vida de los residentes, sino que también genera un impacto positivo en las comunidades y contribuye a la mitigación del cambio climático. En este contexto, Remar, una organización internacional con más de 40 años de experiencia en ofrecer soluciones habitacionales a personas en situación de exclusión social, ha demostrado que el compromiso con la sostenibilidad y la dignidad humana son dos caras de la misma moneda.

Remar ha desarrollado un modelo de acogida que va más allá de la simple asistencia. Proporcionan "un hogar", no solo un alojamiento temporal, buscando dignificar a las personas y sus familias. En línea con su compromiso con la sostenibilidad, Remar ha implementado acciones concretas para reducir su huella de carbono, consciente del impacto desproporcionado que el cambio climático y la pobreza energética tienen en los más vulnerables. Según el XIII Informe sobre el Estado de la Pobreza en España, la pobreza energética ha aumentado un 138% de 2008, afectando al 17,1% la población en 2022.

A través de su Departamento de Medio Ambiente, Remar ha introducido políticas de reciclaje en todos sus centros y recursos de alojamiento, extendiendo estas prácticas a centros educativos con iniciativas como la recogida de tapones de plástico. Además, con más de 200 tiendas sociales, la organización promueve el reciclaje y la reutilización de productos y mobiliario, reduciendo así la huella de carbono.

Remar también se distingue por ofrecer formación integral en sus centros de acogida, capacitando a las personas vulnerables en temas clave como medio ambiente, reciclaje y emprendimiento. Estos programas educativos no solo empoderan a los individuos para que puedan mejorar sus circunstancias personales, sino que también fomentan una cultura de sostenibilidad en las comunidades. Además, Remar facilita el acceso a energía limpia a menores costos, ayudando a reducir las barreras económicas y contribuyendo a un entorno más sostenible.

Con su enfoque holístico, Remar no solo protege el medio ambiente, sino que crea una mayor conciencia sobre la importancia de adoptar prácticas sostenibles en el sector no gubernamental. Este modelo innovador y sostenible de gestión de recursos de acogida demuestra que es posible alinear la dignidad humana con la protección del planeta, y que un cambio en la forma de gestionar los recursos puede tener un impacto duradero en nuestra sociedad y en el futuro del planeta.

22 de agosto de 2024

Deborah de Pablo Dopacio