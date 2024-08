Smash burgers al estilo americano, en New York Crush

La hamburguesa no solo es una comida rápida, sino que se ha convertido en un auténtico símbolo gastronómico a nivel global. Esta receta clásica ha conquistado los paladares de millones de comensales en diferentes ciudades del mundo, incluida Madrid. En este sentido, New York Crush ha elevado la hamburguesa a un nivel superior, ofreciendo una experiencia única inspirada en la Gran Manzana en el corazón de la capital española. Esta hamburguesería ubicada en el barrio de La Latina posee un menú variado de smash burger con ingredientes de primera calidad para deleitar a los amantes de este popular plato.

Variedad de opciones de hamburguesas en La Latina New York Crush busca transformar la comida rápida en un ritual gastronómico auténtico, ofreciendo una gran variedad de hamburguesas que invitan a descubrir diversos sabores. En este aspecto, su carta cuenta con 5 tipos de smash burger con diferentes combinaciones para satisfacer los gustos de cada persona.

Entre las más destacadas, se encuentra la “Empire State Burger”, que contiene 5 medallones de carne de ternera 100% vacuno, acompañados de bacon ahumado y queso cheddar. A su vez, la oferta de este establecimiento incluye 6 estilos de hamburguesas regulares, como “La Latina”, que se distingue por incorporar guacamole casero y jamón ibérico.

Ingredientes de alta calidad y procesos cuidados Uno de los factores distintivos de la propuesta de New York Crush es la utilización de carne de ternera madurada al carbón, sin procesados, la cual proviene directamente del campo. Estas características permiten obtener una smash burger jugosa y sabrosa, al estilo neoyorquino.

A su vez, es importante mencionar que esta hamburguesería elabora su propio pan de patata, lo que añade una textura y una serie de matices que potencian los sabores de las hamburguesas.

New York Crush se encuentra ubicado dentro del mercado gastronómico Understreet Market en Madrid, donde los clientes pueden reservar una mesa para degustar sus distintas opciones de burgers.