Imagar Solutions Company ofrece soporte IT y soluciones de ciberseguridad para las empresas

En la actualidad, la infraestructura tecnológica de las empresas cumple un rol clave en la organización y gestión del negocio. En el marco del avance de la digitalización, es fundamental que las compañías cuenten con la protección adecuada contra ciberataques o ante cualquier tipo de problema que pueda surgir. Para ello, Imagar Solutions Company ofrece una variedad de soluciones dirigidas a combatir y defender las vulnerabilidades de los sistemas informáticos de empresas de diversos tamaños y sectores. Entre ellos, es posible destacar el soporte IT, el help desk y los servicios seguridad gestionados.

Un servicio de soporte con presencia a nivel nacional Imagar Solutions Company cuenta con un servicio de consultoría informática mediante el cual proporciona un soporte IT seguro. En este sentido, el equipo de la firma está conformado por técnicos informáticos especializados y con amplia experiencia en la materia. De este modo, los profesionales se encuentran cualificados para trabajar en diferentes áreas, como la gestión de servidores y alojamientos web, la microinformática y la seguridad informática.

Por su parte, el help desk contempla la asistencia telefónica personalizada y un servicio de atención al cliente con tiempos de respuesta y actuación inmediatos. Así, las organizaciones pueden solucionar sus incidencias de forma rápida y efectiva para continuar operando con normalidad. A su vez, es importante señalar que el servicio técnico de Imagar Solutions Company garantiza una cobertura a nivel nacional, con más de 100 expertos dispuestos en 30 puntos del territorio español.

Afrontar los desafíos de la ciberseguridad Mantenerse actualizado en lo que respecta a la seguridad informática es un aspecto esencial a la hora de proteger la integridad de los sistemas y los datos de las empresas. A través de este tipo de medidas, las compañías no solo pueden defenderse de los ataques cada vez más sofisticados de los ciberdelincuentes, sino también actuar de forma preventiva. En este escenario, Imagar Solutions Company cuenta con especialistas en ciberseguridad que se encargan de diseñar e implantar soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Para dicho fin, la firma dispone de un Security Operations Center (SOC) desde el que se pueden monitorizar todo tipo de vulnerabilidades y amenazas para responder de manera rápida y eficaz. Estos servicios de seguridad gestionados incluyen un grupo que se ocupa de defender a los clientes de un modo proactivo, analizando comportamientos y patrones; y un equipo que emula a los ciberatacantes para minimizar el riesgo. Al mismo tiempo, otra parte del staff se dedica a complementar e integrar las labores anteriores para desarrollar planes de actuación y contingencia efectivos.

Por lo tanto, las soluciones de help desk, soporte IT y ciberseguridad gestionada de Imagar Solutions Company aseguran una protección óptima de los equipos y permiten aumentar la productividad y la fiabilidad de las organizaciones.