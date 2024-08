Malaga Consulting acompaña a las empresas en el viaje de transformación digital

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología que permite a los sistemas informáticos ejecutar acciones mediante la capacidad de ver, comprender y prever el entorno. A través del análisis y el aprendizaje de una gran cantidad de datos en muy poco tiempo, la IA es capaz de hacer recomendaciones efectivas.

Es por ello que se ha convertido en una poderosa aliada de las empresas, ya que las hace más eficientes en mercados más competitivos. Vera Thamm, directora general de la firma especializada Malaga Consulting asegura que la IA ha cambiado para siempre la forma en que se hacen negocios.

Como aprovechar la inteligencia artificial en los negocios Malaga Consulting es una empresa basada en la ciudad de Málaga que se ha especializado en la consultoría tecnológica para empresas de todos los tamaños. Asesoran a sus clientes y los ayudan en el impulso de la transformación digital para que logren mayor eficiencia operativa. Para ello emplean soluciones personalizadas que incluyen tecnologías como la IA.

Con base en su experiencia, Thamm asevera que con esta herramienta es posible automatizar tareas repetitivas dentro del negocio, ahorrando tiempo y dinero. Así, el equipo de trabajo se puede ocupar de actividades más creativas y estratégicas, apoyándose también en la data que arrojan los softwares de gestión. En los negocios la IA es capaz de mejorar la experiencia del cliente fortaleciendo su fidelidad, así como fortalecer la gestión del talento humano.

Cada negocio es único Una de las mejores propiedades de la IA es la capacidad de adaptarse a distintos entornos. La CEO de Malaga Consulting advierte que cada negocio es único y por ello hacen mucho énfasis en que las soluciones genéricas no son admisibles. En este sentido, la IA tiene la propiedad de ofrecer respuestas adecuadas a cada realidad en particular.

Como empresa especializada en el desarrollo de soluciones personalizadas, para Malaga Consulting la IA es una tecnología de carácter indispensable. Consideran que su importancia seguirá en aumento en la medida que su capacidad de dar respuestas se incremente. Vera Thamm prevé que su uso en los negocios significará no solo estar a la vanguardia, sino que será sinónimo de supervivencia en el futuro.