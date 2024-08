ACEFIC revoluciona el sector industrial con sus puertas automáticas para hangares

Las puertas para hangares constituyen un elemento de suma importancia en una instalación que requiera un acceso de grandes dimensiones. Estas soluciones deben ser capaces de aislar lo suficiente para resistir las fluctuaciones ambientales. También tienen que proporcionar una protección adecuada contra incursiones no autorizadas, el polvo y la suciedad.

En la actualidad, las nuevas tecnologías de producción, materiales y criterios de construcción han diversificado la oferta por parte de ACEFIC, que ha desarrollado todo un servicio de asesoramiento, fabricación e instalación de puertas automáticas para edificios.

Productos homologados y una amplia variedad de soluciones ACEFIC es una compañía española experta en puertas para hangares, con una clara orientación al suministro de alternativas efectivas para diversos tipos de instalaciones. Esta firma no se dedica exclusivamente a vender, sino que también asesora a sus clientes para que consigan soluciones de alto valor y criterios de máxima eficiencia.

Gracias a esta manera de trabajar es que han incrementado de forma constante su catálogo de productos homologados. Actualmente, disponen de puertas rápidas apilables o enrollables, enrollables metálicas, puertas seccionales, barreras, portones automáticos de cristal, correderas y puertas en PVC. No obstante, uno de los puntos fuertes de su oferta de productos lo constituyen las puertas para hangares que son muy comunes en naves industriales.

Como firma especializada, ACEFIC aporta modelos con medidas personalizadas que se adaptan a las necesidades de cada edificación. Este aspecto es de suma importancia porque, para aprovechar las múltiples ventajas que proporcionan, resulta necesario que estén diseñadas en función de los requerimientos de la construcción. Esto quiere decir que se pueden diseñar en las medidas que solicite el cliente.

Puertas de hangares con precios muy convenientes Otra de las premisas que distinguen al equipo de ACEFIC es la óptima relación entre el precio y la calidad de sus productos. Desde la firma son conscientes que, hoy en día, los proyectos arquitectónicos están priorizando costes razonables en cada uno de sus componentes. Por lo tanto, en esta tendencia las soluciones para el acceso a los edificios no son la excepción.

No obstante, saben que con los bajos precios no se pueden resignar otras características que también son necesarias. Una de ellas es la alta calidad, ya que estos componentes van a ser sometidos a un uso intenso cuando las características de la edificación lo requiera. A la durabilidad de los materiales se debe sumar la funcionalidad, que es la que permitirá aperturas y cierres sin inconvenientes en los tiempos adecuados. Eso quiere decir que cada material debe ser resistente, proporcionar seguridad y tener la capacidad para proteger el interior de los elementos externos.

Así, los componentes mecánicos del motor no sufrirán un desgaste prematuro y su operación sea más eficaz. Todos estos aspectos se tienen en cuenta entre las diversas soluciones que forman parte del catálogo de puertas para hangares de ACEFIC.