Manuel Martínez; Impulsando el Match Race con Cigarran Sailing Team

Hoy toca hablar vela en concreto de Match Race, con Manuel Martínez integrante de “Cigarran Sailing Team”. MANUEL MARTÍNEZ es catedrático de física en la Universidad de Vigo, aporta su profundo conocimiento académico y pasión por la vela al equipo. Destacado en la clase Figaro, combina su agudeza intelectual con habilidades de navegación excepcionales. Muestra su dedicación y capacidad para enfrentar condiciones cambiantes. Su experiencia en el Atlántico y habilidades de liderazgo lo hacen esencial para el equipo de éxito en el Match Race.

Hola Manuel; ¿Cómo está siendo tu experiencia en el Cigarran Sailing Team?.

Realmente muy positiva hemos tenido una progresión muy rápida desde que iniciamos nuestra participación en la temporada pasada y nos vamos consolidando poco a poco técnicamente y formamos parte ya de una comunidad muy muy dinámica internacional muy interesante creo que los pasos que hemos ido dando son sólidos y han hecho mal en el trabajo de todos estos meses por parte de todo el equipo los patrocinadores todos los apoyos que tenemos.

¿Cuál es la estrategia principal de "Cigarran Sailing Team" en este circuito y cómo la han implementado en las diferentes fases de la competición?

Realmente desde que empezamos este proyecto teníamos muy muy claro que tenemos que ir avanzando paso a paso porque no tenemos o no teníamos al principio capacidad y formación en esta disciplina entonces ha existido un proceso de aprendizaje de rápido progresión tanto a nivel de técnico como de normativas y acostumbrarnos a este tipo de navegación tan apasionante, pero hemos ido subiendo peldaños poco a poco y yo creo que se nota una gran diferencia desde nuestra primera participación hasta la última reata a la que hemos participado donde hemos sido mucho más competitivos realmente tenemos expectativas de hacer un buen papel deportivo en las pruebas en las que participamos y claramente desde el inicio en este año más o menos queríamos se ha visto que el trabajo ha ido dando sus frutos a medida que hemos ido progresando técnicamente

¿Cuáles han sido los mayores objetivos del match?

Desde luego uno de los objetivos primordiales es consolidarnos en el en el circuito seguir participando en pruebas de nivel elevado y mejorar nuestra clasificación eso es desde luego uno de los objetivos principales en este momento y también como innovación lo que pretendemos es atar interés sobre la marcha es una disciplina que no existe en Galicia en España y creemos que es una disciplina apasionante donde muchos navegantes que participan en otras modalidades han mostrado de hecho ya interés en aprender y participar y, por tanto, se puede generar una comunidad que cree una escuela de Reyes que cree tripulaciones que puedan participar en eventos y generar una competición incluso a escala regional es perfectamente factible porque ya nos han demostrado interés muchos navegantes por aprender y conocer esta disciplina que está relativamente olvidada en este momento en España.

¿Ayuda financiera?

Desde luego este proyecto sería absolutamente inviable sin el apoyo de los patrocinadores que nos han apoyado en toda esta historia empezando Cigarran abogados, Piensos Lenta Mundo Náutica ahora Sailway, que nos ha cedido los barcos para navegar en esta ocasión y Tierra y Mar también que ha puesto a nuestra disposición su flota y sus instalaciones sin estar claro que sin este apoyo sería prácticamente imposible abordar un proyecto internacional de esta envergadura, es gracias a ellos que estamos aquí y lo damos todo para que el esfuerzo redunde en beneficio para ellos también mejorando su visibilidad y haciendo que estén contentos del esfuerzo que han realizado para apoyarnos en todo momento

¿Y ahora?

Bien ahora, nuestro objetivo es participar en el Europeo de match, para ello tenemos que pasar 1º por el campeonato de Macedonia en agosto y el Gran Premio de Bulgaria en septiembre, de ahí saldrán las plazas para el Europeo grado 2, que se va a celebrar en Savoia, Nápoles en octubre y con eso terminamos nuestra campaña del 2024.

¡Muchas gracias y buena suerte!