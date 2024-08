La UE refuerza las normativas sobre el amianto

El amianto, conocido por sus peligrosas consecuencias para la salud, sigue siendo un desafío en la Unión Europea a pesar de su prohibición desde 2005. Para abordar este riesgo persistente se han introducido nuevas y más estrictas normativas que buscan mejorar la protección de los trabajadores y del público en general.

Los Estados miembros de la UE tienen un plazo de dos años para integrar estas nuevas normativas en su legislación nacional. Este proceso implicará no solo la adaptación de las leyes existentes sino también la formación de trabajadores en la nueva normativa y la adquisición de equipos de detección más avanzados.

En España la retirada de amianto se ha agilizado en los últimos años, convirtiéndose en una prioridad para las autonomías. La retirada de amianto en Valladolid y el resto de provincias de Castilla y León prevé multiplicarse gracias a una subvención lanzada hace escasas semanas por la Junta de la comunidad autónoma, destinada a solventar el problema en centros de trabajo de la zona.

El amianto, utilizado ampliamente en la construcción durante gran parte del siglo XX, es un material altamente tóxico cuando sus fibras se liberan en el aire y son inhaladas. Estas fibras pueden causar enfermedades graves como la asbestosis, el cáncer de pulmón y el mesotelioma. Aunque el uso del amianto ha sido prohibido en la UE, sigue presente en muchos edificios antiguos, lo que significa que el riesgo de exposición aún es relevante, especialmente durante las obras de renovación o demolición.

Las normativas anteriores ya imponían límites sobre la exposición al amianto, pero los avances en la ciencia y la tecnología han demostrado que incluso exposiciones mínimas pueden ser peligrosas. Por ello, se ha hecho necesario endurecer estos límites y mejorar los métodos de detección para proteger mejor la salud pública.

Principales cambios en la normativa sobre amianto Uno de los cambios más significativos en la nueva normativa es la reducción del límite de exposición permitido. Anteriormente, los trabajadores podían estar expuestos a una cierta cantidad de fibras de amianto por metro cúbico de aire, pero este límite ha sido drásticamente reducido, lo que obliga a las empresas a implementar medidas de seguridad más estrictas y a emplear tecnologías más avanzadas para la monitorización del aire.

Además, se ha impulsado el uso de la microscopía electrónica para detectar las fibras de amianto en lugar de las técnicas tradicionales de microscopía óptica. La microscopía electrónica es mucho más precisa y puede detectar concentraciones más bajas de fibras, lo que significa que las áreas contaminadas pueden ser identificadas con mayor eficacia y, por lo tanto, limpiadas de manera más completa.

La implementación de las nuevas regulaciones de la Unión Europea regulaciones puede suponer un reto, especialmente para los sectores de la construcción y la renovación de edificios. No obstante, las autoridades europeas consideran que estos esfuerzos son esenciales para prevenir futuras enfermedades relacionadas con el amianto y para garantizar un entorno laboral seguro.

Impacto en la industria de la construcción y renovación Estas nuevas medidas también tienen un impacto directo en los proyectos de renovación, especialmente aquellos destinados a mejorar la eficiencia energética de los edificios. En muchos casos, antes de iniciar cualquier obra, será obligatorio realizar una evaluación exhaustiva para detectar la presencia de amianto y eliminarlo de manera segura. Esto podría aumentar los costes y prolongar los plazos de los proyectos, pero también garantiza que los trabajadores y residentes estén protegidos de la exposición a este material tóxico.

Al reducir los límites de exposición y mejorar los métodos de detección, la UE no solo está reconociendo los riesgos persistentes del amianto, sino que también está tomando medidas decisivas para eliminarlos. A largo plazo, estas normativas contribuirán a reducir la incidencia de enfermedades graves relacionadas con el amianto y a crear un entorno más seguro tanto para los trabajadores como para el público en general.