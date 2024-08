Recursos útiles para aprender español para extranjeros

Existen miles de formas de aprender español para extranjeros una vez se está en España: apuntarse a clases de español, practicar con los locales en supermercados o restaurantes, conocer gente a través de grupos de intercambio, entre otros. Las opciones son muy variadas, sobre todo cuando se está rodeado del idioma y la cultura.

Los numerosos recursos disponibles que existen en la actualidad pueden hacer que el proceso sea más fácil y agradable. Esta lista de recursos puede ser muy útil para avanzar en el aprendizaje del idioma.

Aplicaciones móviles Una de las formas más sencillas y gratuitas de aprender español para extranjeros es con las aplicaciones móviles. Estas herramientas son fantásticas para aprender y practicar español en cualquier momento y lugar.

Desde lecciones interactivas, ejercicios de gramática, vocabulario hasta pronunciación, conversación práctica y juegos para memorizar nuevas palabras y frases. En cualquier momento y lugar estas aplicaciones son perfectas para ir mejorando poco a poco y aprendiendo cosas nuevas en español.

Cursos de español en España Realizar un curso de español en España es la base para mejorar en el idioma y poder ir aprendiendo poco a poco a hablar como un nativo. Las clases de español en una escuela de idiomas o con un tutor privado pueden proporcionar una estructura básica y una guía necesarias para avanzar rápidamente.

Existen miles de escuelas de español en España en las que aprender con cursos intensivos, clases particulares o en grupo. Por ejemplo, Enforex Camps ofrece la posibilidad de aprender el idioma en 11 ciudades españolas diferentes.

Sitios web educativos Actualmente, Internet está lleno de recursos gratuitos, o de pago, que pueden ayudar a aprender español a extranjeros. Reforzar lo aprendido en un curso de español es fácil gracias a este tipo de páginas webs. Solo hará falta conexión a la red, un dispositivo electrónico y listo.

Estos son algunos de los sitios más conocidos:

SpanishDict: incluye un diccionario, traductor y lecciones de gramática y vocabulario.

BBC Languages: cuenta con materiales didácticos para aprender español desde un nivel principiante hasta avanzado.

StudySpanish: lecciones de gramática, vocabulario, pronunciación y ejercicios interactivos.

Podcasts y música en español Escuchar podcasts y música en español es otra forma excelente de mejorar la comprensión auditiva. Familiarizarse con diferentes acentos y formas de hablar español es esencial para viajar por el país y entender a cualquier local, ya que en cada lugar tienen su propia forma de hablar y expresarse.

Escuchar podcast en español sobre temas de interés culturales, políticos o comedias ayudará a ir entendiendo las formas de hablar, acentos y expresiones coloquiales del español de España. Por su parte, la música en español es otra fuente de recursos útiles para descubrir palabras y expresiones nuevas, no solo de España sino también de Latinoamérica.

Videos de YouTube Al igual que ocurre con los podcasts y la música, los vídeos son una forma entretenida de aprender y mejorar la comprensión del idioma. Y qué forma de aprovechar la aplicación de YouTube que con vídeos en español para mejorar la compresión auditiva o lectora.

Elegir un tema de interés personal hará que el tiempo invertido en los vídeos valga la pena. Aprender vocabulario en español sobre la profesión, los hobbies o los intereses propios es fundamental para que todo lo visualizado se quede guardado y no se olvide.

Leer libros o novelas Otro recurso igual de útil que los anteriores es la lectura. Leer en español puede mejorar significativamente el vocabulario y la comprensión. Se debe empezar por un libro adecuado al nivel de español que se tenga, e ir avanzando a otros más avanzados.

Al contrario que con la música o los vídeos, existen libros para cada nivel de español, incluso colecciones diseñadas específicamente para estudiantes, con vocabulario y gramática adaptados.

Algunas recomendaciones de libros en español son:

"La sombra del viento" de Carlos Ruiz Zafón: una novela intrigante ambientada en Barcelona, perfecta para estudiantes de nivel intermedio.

"Cuentos de la Alhambra" de Washington Irving: una colección de cuentos que ofrece una visión fascinante de la historia y cultura de España.

“First Spanish reader: A beginner's dual-language book” de Angel Flores: una colección de historias creadas y dirigidas a estudiantes de español. Este libro bilingüe contiene historias simples y sencillas para empezar a leer en español.

Grupos de intercambio de idiomas Participar en intercambios de idiomas es otra manera efectiva de practicar la conversación con hablantes nativos. No solo se aprende de los locales, sino que ellos también aprenderán de los extranjeros.

Este recurso es muy útil para conocer personas con los mismos intereses, hacer amigos con los que salir a tomar algo o conocer diferentes puntos de vista de temas sociales de personas de países muy diversos.

Medios de comunicación en español Los medios de comunicación en español, como periódicos, revistas y televisión, pueden mejorar el conocimiento del idioma y la comprensión cultural. Algunos de los más conocidos en España son: El País, El Mundo, RTVE o ¡Hola!

Todos estos recursos pueden ser extremadamente útiles para aprender español para extranjeros. La clave es mantenerse constante y disfrutar del proceso de aprendizaje.