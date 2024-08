¿Cómo mejorar la gestión de los Recursos Humanos para aumentar la retención de empleados?

Actualmente, la retención de empleados se ha convertido en uno de los grandes desafíos en el entorno empresarial español. Esta alta rotación de personal no solo implica la pérdida de talentos cualificados, sino que también afecta la operatividad de la empresa y conlleva elevados costes en la búsqueda y formación de los nuevos profesionales que se incorporan.

En este contexto, las estrategias dirigidas a la retención de empleados son prioritarias, partiendo de una gestión profesional integral de todas las áreas que afectan a los recursos humanos de una organización. AdelantTa, consultora de Recursos Humanos especializada en la externalización del departamento de RRHH, formación y selección, ofrece una solución integral para la gestión eficiente de personas, aliviando la carga de la dirección y alineando todas las políticas de RRHH con la estrategia corporativa.

El papel fundamental de los mandos intermedios Una de las claves para la retención de empleados radica en una correcta formación y desarrollo de los mandos intermedios. Estos líderes tienen un impacto directo en la satisfacción y motivación del equipo, y su capacitación es esencial para mantener un entorno laboral positivo. En este sentido, Vanesa Velasco, directora de operaciones de AdelantTa, explica que desde la firma están especializados en diseñar e implementar programas de desarrollo y formación para mandos intermedios, asegurando que estén equipados con las habilidades necesarias para gestionar eficazmente a sus equipos. En este sentido comenta: “Tenemos una amplísima experiencia en dar herramientas a los mandos intermedios para mejorar su liderazgo y gestión de equipos. Es absolutamente necesario que comprendan cómo impactan en sus equipos, y cuál es su rol para alinearlos con los objetivos marcados desde la dirección”.

¿Por qué apostar por la externalización del departamento de Recursos Humanos? El servicio de outsourcing de Recursos Humanos de AdelantTa surge como respuesta a la creciente preocupación de las empresas por mantener a sus empleados comprometidos y reducir la rotación no deseada. Según explica Juan Carlos Sánchez, director general de la firma, la desmotivación y la baja implicación de los empleados, generadas por conflictos internos y una gestión inadecuada, pueden derivar en una disminución de la productividad y en problemas operativos significativos. "Una administración desordenada y la falta de personal especializado pueden ocasionar problemas de equidad interna, retrasos en pagos y la ausencia de programas de formación", comenta. Estos problemas no solo afectan la moral de los empleados, sino que también tienen un impacto directo en la rentabilidad de la empresa.

Beneficios estratégicos del outsourcing del departamento de Recursos Humanos La externalización de los Recursos Humanos no solo permite un ahorro de costes y una mayor agilidad en las funciones operativas, sino que también libera a la empresa para centrarse en su negocio principal. En este sentido, el servicio HRO 360° de AdelantTa no solo se enfoca en la retención de empleados, sino que también abarca aspectos jurídico-laborales, políticas retributivas, selección de personal, promoción y desarrollo, y administración de personal.

Esta gestión integral garantiza que todas las políticas de Recursos Humanos estén alineadas con la estrategia empresarial, contribuyendo así a una mayor coherencia y eficiencia operativa.