Thomas Wellness Group; Tres Décadas de Innovación y Crecimiento en el Mundo del Fitness y Wellness.

En una reciente entrevista, Tomás Junquera, CEO y fundador de Thomas Wellness Group, compartió detalles sobre la evolución de su empresa, fundada hace 30 años. Tomás explicó que su pasión por el deporte y su conocimiento temprano de la industria le dieron el coraje para emprender a la edad de 22 años. Desde entonces, Thomas Wellness Group ha crecido paralelamente al sector del fitness y wellness, adaptándose a las tendencias y demandas del mercado.

Inicialmente, los gimnasios en Madrid se especializaban en disciplinas específicas como artes marciales, fisicoculturismo, aeróbic y boxeo. A medida que la industria del fitness evolucionó, Thomas Wellness Group también lo hizo, ampliando su oferta para incluir servicios más integrales y variados. La llegada de multinacionales en los años 90 y 2000 introdujo conceptos de vestuario diferentes y áreas de spa, lo cual influyó en la expansión y diversificación del grupo. Posteriormente, la incorporación de entrenamiento funcional y áreas de Cross Training también se añadió a su portafolio de productos y servicios.

Tomás destacó que las marcas y partners que forman parte de Thomas Wellness Group no solo deben ser de alta calidad, sino también estéticamente atractivos. El diseño, según él, es un “embajador silencioso de una marca” que comunica sin palabras. Estas cualidades son esenciales para todas las marcas que se integran en las diversas áreas de negocio del grupo, que incluyen vestuarios, fitness, áreas de spa, clases colectivas y boxes de Cross Training.

Al hablar de los proyectos más destacados, Tomás enfatizó que la verdadera medida del éxito no radica en el tamaño del proyecto, sino en la satisfacción del cliente. Recordó un proyecto pequeño pero significativo: un gimnasio doméstico para una familia, diseñado en colaboración con un arquitecto. La satisfacción del cliente, expresada en la alegría compartida por la familia al usar el gimnasio juntos cada mañana, dejó una impresión duradera en Tomás.

Actualmente, Thomas Wellness Group se ha establecido como una referencia en el mercado nacional y tiene una clara vocación internacional. Con 30 años de experiencia y dos marcas propias, el grupo se prepara para expandirse más allá de su mercado natural. Los próximos años estarán marcados por este enfoque internacional, buscando llevar su experiencia acumulada a nuevos mercados.

Tomás ofreció también consejos para emprendedores, destacando que no existe una edad ideal para emprender. La fe en el proyecto, la confianza en uno mismo y la tenacidad para superar dificultades son esenciales para el éxito. Estas cualidades, según Tomás, son cruciales para avanzar en momentos de adversidad y garantizar que los proyectos se concreten y prosperen a largo plazo.

En resumen, Thomas Wellness Group ha logrado adaptarse y crecer con el sector del fitness, integrando innovación, diseño y calidad en su oferta. Con una visión puesta en la expansión internacional, la empresa se prepara para continuar su legado de 30 años en nuevos mercados, llevando consigo la experiencia y la pasión que la han definido desde su inicio.