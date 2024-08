Verano sin estrés para la piel con la nuevalínea corporal de Sublime Oils

El cuidado de la piel corporal es esencial durante todo el año, pero en verano se vuelve aún más crítico debido a las altas temperaturas, el cloro de las piscinas y la sal del mar, factores que pueden causar daños adicionales. Para abordar estos desafíos, Sublime Oils, una marca de cosmética orgánica y 100% natural, ha lanzado una línea corporal que fortalece la piel con nutrientes, omegas, vitaminas y minerales, proporcionando protección frente a los factores estresantes propios del verano.

Una barrera protectora reforzada para el verano En los últimos años, los veranos han alcanzado temperaturas más elevadas, debido al cambio climático, una condición extrema que puede comprometer la barrera protectora de la piel, pudiendo sufrir deshidratación, descamación, picor e incluso dermatitis, por lo que es crucial implementar cuidados que nutran e hidraten la piel del cuerpo desde dentro. Para cubrir estas necesidades, la firma mallorquina Sublime Oils, fundada por la ingeniera técnica en química industrial Antonia Álvaro, presenta una línea corporal con ingredientes innovadores con eficacia probada para mantener la piel firme, elástica y nutrida ante estas condiciones adversas.

Productos destacados de la línea corporal de Sublime Oils La línea corporal de Sublime Oils sigue la filosofía de innovación y eficacia 100 % natural Biotech Inside, para cubrir las principales preocupaciones a nivel corporal.

Formada por tres productos: Remodeling Body Cream, Up & Up Shaping Cream y Flow & Glow Body Oil.

En primer lugar, el Remodeling Body Cream posee una fórmula innovadora diseñada para transformar la apariencia de la piel con resultados visibles. Esta crema reductora y reafirmante utiliza una combinación de activos potentes que trabajan sinérgicamente para combatir la celulitis y mejorar la textura de la piel en áreas clave como el abdomen, glúteos, piernas y brazos. La eficacia de Remodeling Body Cream radica en su avanzada composición de ingredientes como el extracto estandarizado de Tisochrysis Lutea que activa la termogénesis y la lipólisis a nivel celular, ayudando a quemar grasa de manera muy efectiva. Una fórmula rica en activos drenantes y reafirmantes que proporcionan firmeza y elasticidad mejorando el aspecto y la textura de la piel.

A su vez, Up&UP Shaping Cream, es un tratamiento revolucionario diseñado específicamente para realzar y armonizar pecho y glúteos. Esta potente crema combina acción push-up, reafirmante y voluminizadora 3D, convirtiéndola en una solución integral para quienes buscan mejorar estas áreas clave del cuerpo. El secreto detrás de Up&UP Shaping Cream reside en su activo proadipogénico inteligente, derivado de los polifenoles de la mora. Este ingrediente de alta tecnología actúa de manera precisa en la dermis, mejorando la síntesis de colágeno sin provocar fibrosis. Además, estimula la adipogénesis y reduce la lipólisis, lo que se traduce en una piel más firme, densa y repulpada.

Por otro lado, Flow & Glow Body Oil es un aceite corporal nutritivo y lujoso, especialmente formulado para ofrecer una experiencia de masaje incomparable. Con su textura perfecta, densidad ideal, rápida absorción y características aromaterapéuticas, este aceite se convierte en el complemento indispensable en cada ritual de belleza corporal. Contiene una poderosa mezcla de aceites esenciales y seis aceites vegetales cuidadosamente seleccionados para proporcionar beneficios extraordinarios a la piel. Hidratación profunda, equilibrio y luminosidad para una piel perfecta en esta época estival.

Cuidado integral para un verano sin preocupaciones Sublime Oils se posiciona como una marca líder en cosmética orgánica, vegana y natural, ofreciendo productos que no solo embellecen, sino que también cuidan y fortalecen la piel ante los retos del verano. La nueva línea corporal de Sublime Oils ofrece soluciones rápidas y efectivas para reducir estos problemas, permitiendo disfrutar de los meses estivales con una piel equilibrada y luminosa.