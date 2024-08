En los contratos de seguros de vida se establece una garantía que ofrece una cobertura principal en caso de un fallecimiento por cualquier causa. Sin embargo, existen garantías complementarias para casos específicos, a las cuales los clientes pueden optar para obtener mayor beneficio si ocurre un hecho concreto. Tal es el caso de las coberturas de doble y triple capital en los seguros de vida, cuyas condiciones deben conocerse claramente para determinar si conviene añadirlas a la póliza de vida. Desde PuntoSeguro ofrecen estas garantías, y explican en detalle en qué consisten y qué detalles incluyen.

¿Qué es el doble y triple capital por muerte o invalidez en los seguros de vida? La cobertura de doble capital en los seguros de vida es una garantía en la que la aseguradora indemnizará el doble de la prima asegurada si la causa de muerte o invalidez es un accidente. En otras palabras, tras sufrir este tipo de siniestro, el beneficiario cobrará la póliza dos veces, una por la cobertura principal del seguro de vida y otra por la cobertura específica por accidente. En el caso de triple capital en los seguros de vida, sucede lo mismo. La variante en este caso sería si se trata de un accidente de circulación, otorgando al beneficiario 3 veces la prima contratada. Es importante tener en cuenta que al contratar estas garantías adicionales, solo se podrán cobrar si la causa de muerte es por accidente. De igual forma, si un usuario no contrata el doble o triple capital y ocurre un fallecimiento o invalidez por accidente, la aseguradora solo cubrirá el capital asegurado de la póliza principal. Entender esto es primordial para no caer en confusiones a la hora de contratar un seguro de vida.

¿Vale la pena contratar doble y triple capital en seguros de vida? Para definir si conviene o no contratar estas coberturas adicionales hay que analizar cada caso particular. De manera general, estas coberturas son ideales si el asegurado está expuesto a diferentes riesgos en su trabajo, por ejemplo, o si pasa mucho tiempo en carretera. A esto hay que añadir que el incremento de la prima por estos adicionales es alto. Por lo tanto, cada quien debe determinar si es rentable pagarlo.

Aunque los accidentes son inciertos y no hay manera certera de vaticinarles, para muchos es importante tener un mayor nivel de protección y tranquilidad con coberturas como estas. En este caso, desde la correduría de seguros PuntoSeguro, pueden ayudar a encontrar la póliza que mejor se adapte a las necesidades y presupuesto, haciendo uso de su potente comparador de seguros de vida. Así, los usuarios podrán comparar precios, condiciones de las pólizas, y elegir la opción más adecuada. Además, los profesionales de esta correduría pueden gestionar cualquier problema con el seguro de sus clientes durante su relación contractual con la aseguradora.

Gracias a PuntoSeguro, es más fácil elegir la aseguradora correcta para resguardar el futuro.