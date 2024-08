Rosa Rioja invita a sus lectores a elevar su conciencia y mejorar su vida a través de su libro, ‘Viviendo en alta frecuencia’

CÍRCULO ROJO.- ‘Viviendo en alta frecuencia’ destaca por su enfoque práctico y holístico para elevar la conciencia y mejorar la vida. Como bien dice Rosa Rioja, este libro, ofrece herramientas accesibles y efectivas para cultivar una conexión más profunda con uno mismo y con el universo, abordando aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una guía comprensiva para elevar su conciencia y mejorar su vida en todos los niveles. Desde técnicas prácticas para la alimentación consciente, hasta ejercicios para el desarrollo personal y espiritual. Este libro una variedad de herramientas para cultivar una vida más plena y significativa a nivel espiritual, financiero y de salud”.

Como bien dice, Rosa, ‘Viviendo en alta frecuencia’, está dirigido a cualquier persona que esté buscando un cambio positivo en su vida y esté interesada en explorar técnicas prácticas para elevar su conciencia y bienestar. Desde aquellos que son nuevos en el camino espiritual, hasta aquellos que ya están inmersos en él, este libro ofrece.

SINOPSIS

*Adéntrate en el fascinante mundo de la transformación personal con Viviendo en alta frecuencia, de Rosa Rioja, un libro interactivo que te guiará hacia una vida extraordinaria. A través de una combinación única de ciencia, espiritualidad y prácticas interactivas, Rosa te lleva en un viaje profundo hacia la manifestación consciente y el descubrimiento de tu potencial más elevado.*

*Desde la introducción inicial hasta el clímax de «Márketing energético», cada capítulo es una joya en el camino, diseñado para explorar y expandir tu comprensión de ti mismo y del universo que te rodea. Viviendo en alta frecuencia no solo es un libro; es una experiencia inmersiva que te invita a participar activamente en tu propio viaje de crecimiento.*

*Descubre tu ubicación en el vasto espectro de la realidad en «¿Dónde estoy?» y sumérgete en la exploración de tu ser en «¿Cómo soy?». A través de ejercicios prácticos, en «¿Cómo me siento?», «¿Qué quiero?» y «¿Cómo funciona el universo y sus Leyes?», Rosa te invita a aplicar directamente las lecciones en tu vida diaria.*

*Desde «A tener en cuenta» hasta «Manos a la obra», cada página está impregnada de prácticas esenciales que te permitirán no solo entender, sino también experimentar el poder transformador de estas enseñanzas. Viviendo en alta frecuencia te lleva a través de la conexión íntima entre cuerpo, mente y espíritu, proporcionando ejercicios que te ayudarán a explorar y activar tu energía.*

*Rosa comparte técnicas poderosas para la sanación física y emocional, revela el poder de la manifestación en «Crea tu realidad», y desentraña los secretos para desbloquear conflictos en «Bloqueos y conflictos, ¿cómo deshacerlos?». Con «Cómo usar la energía para atraer lo que deseas» encontrarás ejercicios prácticos que te convertirán en el arquitecto de tu destino.*

Viviendo en alta frecuencia es más que un libro; es tu compañero interactivo en el camino hacia una vida extraordinaria. Prepárate para participar activamente, descubrir tu propio poder y transformar tu realidad a través de una serie de ejercicios diseñados para iluminar y potenciar tu camino.

AUTORA

Rosa Rioja: De la Farmacia a la Sanación Energética y la Manifestación del Alma

*Rosa Rioja, licenciada en Farmacia, emprendió un fascinante viaje desde las ciencias exactas hacia el vibrante mundo de las energías. Desde su infancia, sintió una conexión profunda con la espiritualidad y la magia que reside en cada rincón del universo. Decidió seguir el llamado de su alma, dejando la farmacia para sumergirse en un camino de descubrimiento y transformación.

*Con el tiempo, Rosa se convirtió en una maestra de Reiki, explorando la sanación energética y canalizando energías que han tocado corazones y cambiado vidas. Su capacidad para leer las cartas del tarot y canalizar mensajes se convirtió en una herramienta poderosa para su propia evolución espiritual y para guiar a otros en su propio viaje.

*Este libro es el testimonio de su experiencia y sabiduría acumulada a lo largo de los años. En estas páginas, Rosa comparte sus conocimientos sobre la manifestación consciente, revelando cómo ella misma ha experimentado el increíble poder de transformar la realidad. Desde sanar heridas emocionales hasta materializar sueños, Rosa guía a los lectores hacia el arte de manifestar la vida que desean.

*Únete a Rosa Rioja en este viaje transformador, donde la ciencia, la espiritualidad y el poder de la mente se entrelazan para crear una guía única hacia la manifestación y la sanación interior.