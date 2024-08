Opiniones de la Psicóloga Selene Martínez sobre el Apego Seguro en Pareja

Todos quieren tener una pareja que les ofrezca seguridad y tranquilidad. Esto está estrechamente relacionado con el concepto de apego seguro. ¿Pero cómo se puede conseguir? Selene Martínez, psicóloga sanitaria y experta en Terapia de Pareja y Relaciones lo explica.

¿Qué es el apego? El apego se define como la forma en que se ha aprendido a establecer vínculos y relacionarnos con otras personas. Este proceso se establece durante la primera infancia, basado en la relación con los cuidadores y cómo estos atienden las necesidades.

Como afirma Selene Martínez, cuando el apego es seguro, se cree que la persona con la que se relaciona afectivamente es una base segura desde la cual se puede crecer y desarrollarse, sintiéndose valiosos y merecedores de su amor.

El apego en las relaciones de pareja Según la teoría del apego, se aprende a amar como cada uno ha sido amado. Por ello, el apego es fundamental en las relaciones de pareja. El apego tiene dos polos principales: afecto y autonomía. En un apego seguro, el cuidador brinda afecto al bebé al mismo tiempo que le permite autonomía para explorar el mundo y crecer de forma sana.

Comenta Selene, CEO de Selene Psicología, una importante Clínica de Psicología en Valladolid: "En nuestra clínica vemos como se repiten los mismos patrones, lo cual se puede trasladar fácilmente a las relaciones de pareja, una pareja con apego seguro encontrará un equilibrio entre el afecto y la autonomía".

5 Claves de un apego seguro en pareja Reconocer y expresar emociones y necesidades: Saber reconocer las emociones y expresar las necesidades. También ser capaz de reconocer las emociones de la pareja y responder de forma eficaz a sus necesidades. La comunicación es buena, y ambos tienen confianza suficiente para expresarse y preguntar sin miedo a la crítica, el rechazo o el abandono.

Compartir logros y problemas: Compartir con la pareja tanto los logros como los problemas. Saber que se es valioso y no cuesta expresar los logros, esperando que la pareja los reconozca. Al mismo tiempo, se confía en que la pareja brindará apoyo y protección si se tiene un problema, sin depender completamente de ella para su resolución (aunque aceptando su ayuda).

Respetar la autonomía del otro: No interferir en los proyectos vitales del otro ni en su forma de hacer las cosas. Animarse y apoyarse mutuamente, confiando en que se podrá hacer, sin imponer el punto de vista o la forma de manejar la situación.

Resolver conflictos y reparar la relación: También se tienen conflictos, pero se sabe resolverlos y reparar la relación si aparece el daño. Se buscan soluciones para que no ocurran de nuevo.

Fomentar la confianza: Predomina la confianza en lugar del miedo al abandono o la traición. Se confía en la lealtad y en la estabilidad de la relación.

¿Qué son ejemplos de Apego Seguro en Pareja? Selene deja algunos ejemplos de lo que es un apego seguro en pareja:

Celebrar juntos un ascenso en el trabajo, aunque eso signifique verse un poco menos.

Se sabe que cuando se está frustrado le gusta recibir abrazos, aunque no haya acuerdo; ya se hablará de eso más adelante.

Expresar lo que le gusta en las relaciones íntimas y preguntar por lo que le gusta.

No imponer la forma de hacer la limpieza, ni quitarle la fregona de las manos porque “no sabe hacerlo”.

Exponer el punto de vista sin miedo a la crítica o al rechazo, aunque se sepa que su opinión es distinta.

Muchas parejas necesitan ayuda con sus relaciones

Si se tiene dificultades al iniciar o mantener relaciones de pareja, o si se tienen problemas en la relación actual por miedo al abandono o dependencia emocional, puede ser que se necesite asistir a terapia de pareja. Y no hay nada malo en ello.