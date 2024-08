El periodista Milkor Acevedo expone a través de ‘Una hecatombe invisible’ la realidad sobre la industria cárnica

CÍRCULO ROJO.- El cambio climático es un hecho y que muchos dirigentes políticos prefieren obviarlo también. Por eso, la labor de autores como el periodista Milkor Acevedo es tan importante. A través de su libro, ‘Una hecatombe invisible’, se dirige a todos aquellos que, independientemente de sus preferencias alimenticias, “deseen conocer los desmanes de la industria cárnica y su impacto en el medioambiente”, tal y como él mismo explica.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “un análisis en profundidad basado en una serie de hechos y datos, perfectamente comprobables y que se encuentran a tan solo un clic de distancia del mouse, que de manera sorprendente permanecen intencionadamente alejados de la opinión pública y del debate político”.

SINOPSIS

Según datos aportados por la ONU, la industria cárnica es responsable del 14,5% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero; es decir, más que todo el transporte mundial junto. También consume un tercio de toda el agua potable disponible y está detrás del 80% de la deforestación a nivel global. Es impensable entender los masivos procesos de desertificación y los cada vez más prolongados períodos de sequía sin tomar en cuenta los desmanes de una industria que, año tras año, no cesa de crecer al mismo ritmo con que lo hace nuestro insaciable apetito de carne. Más de 90 mil millones de animales son sacrificados cada año en los mataderos de todo el planeta. Y la cifra no hace más que aumentar a un ritmo exponencial. No es de extrañar que cada vez más científicos estén alertando sobre algo que, a estas alturas, ya debería ser evidente: es imposible encarar el enorme desafío que supone el calentamiento global sin alentar una urgente disminución de nuestro consumo habitual de carne.

El presente ensayo tiene como objetivo indagar en las razones de este ocultamiento consensuado, así como intentar suplir un injustificable déficit de información y de conectar una serie de puntos que hasta ahora no han sido eficientemente divulgados (prestando al mismo tiempo especial atención a la realidad en España, uno de los principales países productores, exportadores y consumidores de carne en todo el planeta). También deseamos formular una pregunta cuya respuesta nos parece vital a la hora de encarar nuestro incierto futuro: si las imágenes dantescas de mataderos y macrogranjas son capaces de generar cierto malestar o remordimiento y, por tanto, de disminuir el apetito colectivo, y si la disminución del apetito de carne redunda en demostrables y objetivos beneficios medioambientales, ¿no sería acaso conveniente propiciar la difusión de tales imágenes y de dicha información?

AUTOR

Milkor Acevedo (Estocolmo, 1974) es un periodista y escritor que ha publicado varias novelas tanto en España como en Venezuela (Fundido a negro, Diario de Samuel, Standby y El Testigo). Desde 1999 reside en Barcelona, España. Ha colaborado con diversos medios de comunicación venezolanos y estadounidenses. Obtuvo en 1998 el Premio Nacional de Periodismo otorgado por la Gobernación del Estado Carabobo, Venezuela. Una Hecatombe Invisible es su primera incursión en el género del ensayo periodístico.