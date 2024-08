Repara tu Deuda Abogados cancela 68.700€ en Montcada i Reixac (Barcelona) mediante la Ley de Segunda Oportunidad

El marido de la exonerada falleció y ella no pudo hacer frente junto a su hija del préstamo hipotecario El Juzgado de Primera Instancia nº1 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer, vecina de Montcada i Reixac, que ha quedado liberada de una deuda de 68.700 euros. Se trata de un nuevo caso tramitado en Catalunya por Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “la situación de la deudora proviene de cuando su marido enfermó. Ella era avalista del préstamo del vehículo de su hija, la cual tenía un negocio. Sin embargo, debido a la enfermedad de su padre, tuvo que dejar este trabajo. Asimismo, la deudora era titular de un préstamo hipotecario juntamente con su hija y con su marido, que acabó falleciendo. No pudieron hacerle frente las dos y entregaron la vivienda, pero les quedó un remanente pendiente”.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. En septiembre de 2022, se produjo una reforma encaminada a facilitar y agilizar el proceso a todo particular y autónomo en estado de insolvencia. Conforme pasan los años, se incrementa el número de quienes acuden a este mecanismo para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. Hasta la fecha, más de 26.000 personas, procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España, han confiado su caso a Repara tu Deuda Abogados.

Una de las claves para triunfar en el proceso es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. Hasta la fecha, el bufete ha logrado superar la cifra de 260 millones de euros exonerados a personas que responden a perfiles muy diversos y que han acudido por motivos muy diversos a este mecanismo, siendo la recomendación de otros exonerados uno de los motivos principales.

Bertín Osborne, imagen oficial del despacho de abogados, colabora en la difusión de esta legislación para llegar a más personas. “Estamos ante una herramienta -declaran los abogados- que permite a particulares y autónomos en estado de insolvencia salir del pozo en el que se encuentran inmersos. La ayuda de figuras conocidas por la mayor parte de los ciudadanos nos resulta de gran valor para llegar cada vez a más potenciales beneficiarios”.

Por otro lado, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.