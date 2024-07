elgestionador, la plataforma para la digitalización de empresas de alquiler de herramientas y maquinaria

En un mundo cada vez más conectado, las empresas se enfrentan al desafío de adaptarse a las nuevas realidades digitales para seguir siendo competitivas.

La gestión empresarial no es una excepción, por eso ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. Sobre todo en España, las empresas se han visto en la necesidad de adoptar un perfil mucho más digital, adaptándose a los cambios y a las nuevas herramientas.

Es más, según un estudio de la escuela de negocios Inesdi Business Techschool, España se posiciona como líder en la adopción de tecnologías en el ámbito hispano. Y es que el 71% de las empresas españolas ya se encuentran inmersas en este proceso de transformación digital.

Algo que caracteriza al mundo digital es que favorece e incentiva la creación de nuevas empresas. Por eso, las más tradicionales se tienen que adaptar a estos cambios. No solo eso, sino que el 90% de las empresas afirma que se enfrenta a nuevos competidores dentro de su sector, lo que les obliga a innovar a tomar decisiones estratégicas lo más rápido posible.

Aun así no siempre es fácil realizar esa transición al mundo digital, y más cuando se habla de empresas más tradicionales. Por este motivo hay plataformas o herramientas que pueden ayudar a estas compañías a digitalizar toda su actividad.

Una de estas herramientas es elgestionador, un software ERP que facilita la administración eficiente de inventario, reservas, facturación y mantenimiento, optimizando la operación de cualquier negocio y brindando herramientas intuitivas para un control total.

El software de elgestionador, enfocado en la gestión empresarial, es un ERP creado por la plataforma de elalquilador.com. Por el momento está pensado para revolucionar la forma en que las empresas alquiladoras controlan sus operaciones con una gran variedad de funcionalidades como facturación electrónica, cobro de facturas recurrentes, pago online de facturas, recordatorio de cobros pendientes, directorio de clientes y calendario de alquileres, entre otros.

Revolución digital en la gestión empresarial Desde elgestionador exponen que la digitalización ha revolucionado la gestión empresarial de múltiples formas. Antes, los procesos eran manuales y requerían mucho tiempo y esfuerzo. Con la digitalización se ha logrado automatizar tareas repetitivas, reducir errores y aumentar la eficiencia. Ahora las compañías pueden gestionar inventarios, reservas, facturación y mantenimiento desde una única plataforma, lo que facilita el control y la toma de decisiones.

Por lo tanto, el principal objetivo de elgestionador es optimizar la operativa del negocio brindando un control total y proporcionando una visión holística de todas las operaciones comerciales

Una de las principales ventajas que ofrece elgestionador en comparación con los métodos tradicionales de gestión es la centralización de la información. Al tener todo en un solo lugar se mejora la accesibilidad y la rapidez en el manejo de datos. Además, las herramientas intuitivas permiten a los usuarios adaptarse rápidamente al sistema, sin necesidad de una extensa capacitación. Esto no solo optimiza el tiempo de operación, sino que también reduce costos asociados con la formación y el manejo de múltiples sistemas.

Por otro lado, la administración digital del inventario permite un seguimiento en tiempo real de los productos, lo que reduce significativamente el riesgo de desabastecimiento o exceso de stock. Con elgestionador, las empresas pueden rastrear fácilmente el movimiento de cada producto, desde la adquisición hasta el alquiler y la devolución. Esto, además de ayudar a evitar la pérdida de productos y minimizar el riesgo de errores, también permite una planificación más precisa de la reposición de existencias, asegurando que todo está disponible cuando los clientes lo necesiten.

Desafíos de las empresas al adoptar herramientas digitales Para elgestionador, uno de los mayores desafíos de las empresas al adoptar herramientas digitales es la resistencia al cambio y el desconocimiento que pueden ocasionar en un primer momento. Muchos empleados están acostumbrados a los métodos tradicionales y pueden ser reacios a adoptar nuevas tecnologías. Sin embargo, con una adecuada capacitación y demostración de los beneficios, esta barrera puede ser superada sin problema alguno.

Además, otro aspecto a favor de herramientas como elgestionador es la seguridad de los datos que ofrece. Si una empresa tiene presencia digital es importante contar con sistemas sólidos y que estén en constante actualización para proteger cualquier tipo de información sensible tanto para la compañía como para sus clientes.

La digitalización de la gestión empresarial es un camino inevitable para el éxito en un mundo cada vez más conectado. En este contexto, elgestionador se posiciona como un aliado indispensable para las empresas que buscan dar este paso crucial, ofreciendo soluciones integrales, confiables y adaptables a las necesidades específicas de cada organización.