El salto a la internacionalización en Estados Unidos de la productora audiovisual The Feelms Studio

El mundo de la moda y el ámbito del diseño audiovisual convergen en productoras especializadas que son capaces de capturar la esencia de una marca, prenda o colección a través de la imagen y el sonido. Este tipo de empresas se han convertido en piezas clave para el éxito de las estrategias de marketing y comunicación de muchas firmas importantes de la industria. En este escenario, la productora audiovisual española The Feelms Studio se ha consolidado como un referente del sector, conquistando nuevos mercados a nivel internacional. De hecho, la compañía ya ha trabajado en algunas ciudades de Estados Unidos como Miami y Nueva York.

Una productora en constante expansión El nombre de la productora The Feelms Studio, proviene de las palabras en inglés “films” y “feelings”, dos términos que definen el trabajo de su director y filmmaker Borja Respal. En este sentido, su propuesta combina estética, buen gusto y vanguardia para ir más allá de la realización de vídeos creativos, y despertar sensaciones y emociones que trasciendan las pantallas.

De esta manera, la empresa ha logrado destacar en España, lo que le ha permitido ampliar sus horizontes. Tanto es así que, desde 2020, The Feelms Studio ha incursionado en el mercado de la moda de Estados Unidos, llevando a cabo más de 10 proyectos entre Miami y Nueva York.

Creatividad y profesionalismo The Feelms Studio es una productora audiovisual especializada en proyectos de moda y publicidad. En este aspecto, la firma realiza fashion films, editoriales y campañas, además de dedicarse a la creación de comerciales tanto para canales digitales como para televisión.

Desde su fundación en 2012, la compañía se ha caracterizado por sus anuncios elegantes, sensibles y atemporales que no solo reflejan su metodología y visión, sino también el compromiso de su equipo de profesionales.

Así, The Feelms Studio ha colaborado con marcas renombradas de diferentes sectores tanto en España como en Estados Unidos, demostrando calidad y creatividad en cada una de las producciones.