Una guía de ciberseguridad para disfrutar del verano sin miedo a los ataques informáticos, por SEMIC

Con la llegada del verano, muchas personas aprovechan para relajarse y salir de vacaciones hacia diferentes destinos. Sin embargo, esta temporada también es un escenario propicio para los ciberdelincuentes, cuyos ataques aumentan hasta un 30 % durante estos meses.

Así lo resaltan los expertos de SEMIC, una empresa proveedora de servicios y soluciones IT con más de 40 años de experiencia. Esta trayectoria les permite conocer a fondo estos riesgos, y ofrecer tips de ciberseguridad para evitar incidencias.

Consejos de ciberseguridad para protegerse durante el verano En la temporada estival es necesario poner atención a varios aspectos para evitar fraudes, estafas o extracción de información. En primer lugar, hay que tener cuidado con las redes wifi gratuitas en bares, hoteles, restaurantes o centros comerciales. Muchas de ellas son fáciles de vulnerar para los hackers, quienes las usan para extraer información de los móviles y demás dispositivos de los turistas.

Además, es clave no compartir ubicaciones en redes sociales, especialmente si los perfiles son públicos. Esto podría ayudar a potenciales cibercriminales a localizar a los usuarios y enfocarlos como víctimas de sus delitos.

Al mismo tiempo, es fundamental no acceder a enlaces desconocidos que solicitan información personal, especialmente de entidades bancarias o gubernamentales. Esta práctica fraudulenta, conocida como phishing, representa alrededor del 80 % de los ataques tipo ramsonware y puede ocasionar pérdidas económicas considerables. Además, se recomienda realizar copias de seguridad antes de salir de casa, en caso de posibles pérdidas de datos durante el viaje.

Asistencia especializada en ciberseguridad ante cualquier amenaza Para reforzar la ciberseguridad durante el verano, ya sea en empresas o particulares, es fundamental acudir con expertos en la materia como los profesionales de SEMIC. Esta compañía tiene más de 40 años en el sector IT y ofrece soluciones globales para detectar, responder y proteger a los usuarios ante cualquier ataque informático.

Para ello, cuenta con un equipo altamente especializado de profesionales, proveedores y colaboradores en este ámbito, cuyo trabajo no solo aporta tips de ciberseguridad altamente eficaces, sino también herramientas para establecer defensas sólidas.