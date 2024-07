5 de las carreras artísticas ideales y sus salidas laborales

Creanavarra Arte Digital y Tecnología, ubicado en Pamplona, Navarra, se destaca como una institución educativa de referencia en el ámbito de las artes y el diseño. Con una oferta académica que abarca cinco carreras artísticas principales, Creanavarra se compromete a proporcionar una formación integral y de calidad que prepare a sus estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo profesional. Cada uno de los programas ofrecidos en Creanavarra está diseñado para combinar teoría y práctica, garantizando que los estudiantes adquieran tanto conocimientos técnicos como habilidades creativas esenciales para sobresalir en sus respectivos campos.

Uno de los aspectos más emocionantes de Creanavarra es su enfoque en la doble titulación oficial, lo que eleva significativamente el perfil profesional de los graduados y abre puertas a innumerables oportunidades laborales tanto a nivel nacional como internacional. Con un equipo docente formado por profesionales en activo, los estudiantes se benefician de una enseñanza dinámica, basada en la experiencia real y las últimas tendencias de la industria. ¡Es el lugar perfecto para convertir sueños en carreras exitosas!

Cinco grados oficiales que desarrollan el talento y las habilidades artísticas Creanavarra ofrece cinco grados oficiales en Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Diseño de Interiores, Animación 3D y VFX, y Diseño y Creación de Videojuegos. Cada programa está diseñado para desarrollar el talento y las habilidades de los estudiantes, integrando teoría y práctica. Los estudiantes aprenden a comunicar ideas visualmente, crear moda, transformar espacios, animar personajes y mundos digitales, y diseñar videojuegos innovadores, preparándose así para una exitosa carrera profesional en sus respectivos campos.

Grado en Diseño Gráfico El Grado en Diseño Gráfico de Creanavarra se estructura en cuatro cursos, sumando un total de 240 créditos ECTS. Este programa ofrece una doble titulación oficial, española y británica: el Grado en Diseño Gráfico y el Pearson BTEC Level 5 - Higher National Diploma in Art and Design (Graphic Design). La doble titulación permite a los graduados acceder a estudios de máster y doctorado, tanto en España como en universidades del Reino Unido y Estados Unidos, ampliando así sus oportunidades académicas y profesionales.

Además, los estudiantes del Grado en Diseño Gráfico tienen la oportunidad de realizar prácticas en empresas, lo que les permite aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno profesional real y desarrollar una valiosa experiencia laboral. Esta es una oportunidad para brillar y construir una carrera llena de éxito y creatividad en el apasionante mundo del diseño gráfico.

"El diseño es el pensamiento hecho visual." - Saul Bass

Grado en Diseño de Moda El Grado en Diseño de Moda en Creanavarra también consta de cuatro cursos, acumulando un total de 240 créditos ECTS y ofreciendo una doble titulación oficial: el Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Moda y el Pearson BTEC Level 5 - Higher National Diploma in Art and Design (Fashion). Esta doble titulación no solo válida el alto nivel de formación recibido, sino que también permite a los estudiantes acceder a programas de posgrado y avanzar en su educación tanto en España como en el extranjero.

Las prácticas en empresas son una parte fundamental del programa, proporcionando a los estudiantes experiencia directa en el mundo de la moda. Esta es una ocasión única para forjar una carrera prometedora y dejar una huella en el dinámico y creativo universo de la moda.

"La moda se desvanece, solo el estilo permanece igual." - Coco Chanel

Grado en Diseño de Interiores El Grado en Diseño de Interiores de Creanavarra está compuesto por cuatro cursos que suman 240 créditos ECTS y ofrece una doble titulación oficial: el Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Interiores y el Pearson BTEC Level 5 - Higher National Diploma in Art and Design (Interior Design). Esta doble titulación permite a los estudiantes continuar su formación académica en programas de máster y doctorado, tanto en España como en universidades internacionales.

Durante su formación, los estudiantes tienen la oportunidad de realizar prácticas en estudios de diseño y empresas del sector. Es una oportunidad excepcional para adquirir habilidades valiosas y abrir puertas hacia una carrera exitosa en el fascinante mundo del diseño de interiores.

"El diseño es un plan para ordenar elementos de la mejor manera posible para lograr un propósito particular." - Charles Eames

Grado en Animación 3D y VFX - Título Internacional (3+1 Cursos) Creanavarra permite obtener la Titulación Oficial en Animación 3D y VFX, con progresión académica a Grado Oficial Universitario y otras titulaciones. El plan de estudios comprende 180 créditos ECTS y se estructura en tres cursos. Este programa, guiado por docentes altamente cualificados y activos en el sector, otorga el Pearson BTEC Level 5 – Higher National Diploma in The Animation Industry.

Progresión académica internacional y en España Grado Oficial Universitario Británico en Teesside University. Bachelor “BA (Hons) Visual Effects”. Acceso al último curso.

Acceso al Grado Oficial Universitario Británico en diferentes Universidades del Reino Unido y algunas de EE. UU. Con acceso al último curso, dependiendo del expediente académico del alumno.

Estudios superiores en Animación 2D-3D/ Videojuegos (Licenciatura). Título oficial Frances, validados por el Répertoire National des Certificacions professionnelles (RNCP) del Ministerio de Trabajo francés, equivalente al nivel 6 europeo. Duración un año. En L’Idem Barcelona.

Másteres avanzados en Voxel School (Madrid).

El HND facilita una progresión académica hacia un "Bachelor Degree", equivalente a un Grado universitario oficial en España. Este título puede obtenerse en universidades de habla inglesa, permitiendo a los estudiantes acceder directamente al último curso del Bachelor "BA (Hons) Visual Effects" en instituciones como Teesside University. Con la obtención de este título, los graduados pueden continuar con estudios de posgrado, como másteres y doctorados, ampliando así sus oportunidades académicas y profesionales.

Las prácticas en empresas son una parte integral del programa, proporcionando a los estudiantes experiencia en estudios de animación y empresas de efectos visuales. Esta es una oportunidad inigualable para desarrollar habilidades especializadas y abrirse camino en la emocionante y dinámica industria de la animación y los efectos visuales.

"La animación ofrece un medio para contar historias y comunicar ideas visualmente, que de otro modo sería imposible." - Walt Disney

Grado en Diseño y Creación de Videojuegos - Título Internacional (3+1 Cursos) Creanavarra permite obtener la Titulación Oficial en Diseño y Creación de Videojuegos con progresión académica a Grado Oficial Universitario y otras titulaciones.

El plan de estudios comprende 180 créditos ECTS y se estructura en tres cursos. Este programa, guiado por docentes altamente cualificados y activos en el sector, otorga el Pearson BTEC Level 5 – Higher National Diploma (HND) in Game Development, un título internacionalmente reconocido que proporciona una sólida base teórica y práctica en el desarrollo de videojuegos.

Progresión académica internacional y en España Grado Oficial Universitario Británico, en Teesside University. Bachelor ‘BA (Hons) Computers Games’. Especialidades ‘Game Arts’ o ‘Game Animations’. Acceso al último curso.

Acceso al Grado Universitario Británico, en diferentes Universidades. Del Reino Unido y algunas de EE. UU. Con acceso al último curso, dependiendo del expediente académico del alumno.

Estudios superiores en Animación 2D-3D/ Videojuegos (Licenciatura). Título oficial Frances, validados por el Répertoire National des Certificacions professionnelles (RNCP) del Ministerio de Trabajo del Estado francés, equivalente al nivel 6 Duración un año. En L’Idem Barcelona.

Másteres Avanzados en Voxel School (Madrid).

El HND permite una progresión académica significativa hacia un “Bachelor Degree”, homólogo de un Grado universitario oficial en España. Este título se puede obtener en universidades de habla inglesa, accediendo directamente al último curso del Bachelor “BA (Hons) Game Development” en instituciones como Teesside University. La obtención de un Bachelor Degree permite posteriormente acceder a estudios de posgrado, tales como un máster o doctorado, ampliando así las oportunidades académicas y profesionales de los estudiantes.

Estos estudios incluyen prácticas en empresas de desarrollo de videojuegos, proporcionando a los estudiantes la oportunidad de trabajar en proyectos reales y adquirir experiencia práctica en la industria. Esta es una oportunidad única para crecer profesionalmente y dejar una marca en el apasionante mundo de los videojuegos.

"El videojuego es una oportunidad para experimentar historias interactivas que pueden cambiar nuestra manera de ver el mundo". - Will Wright

Una formación integral para el éxito profesional Creanavarra ofrece una formación académica sólida y especializada, complementada con experiencias prácticas gracias a colaboraciones con diversas empresas del sector. Esta combinación permite a los estudiantes adquirir conocimientos técnicos y creativos, y desarrollarse profesionalmente en entornos laborales reales, asegurando que estén bien preparados para enfrentar los retos del mercado y destacarse en sus disciplinas artísticas.

Oferta académica de Creanavarra Arte Digital y Tecnología Grado Oficial en Diseño Gráfico (4 cursos, 240 ECTS)

Grado Oficial en Diseño de Interiores (4 cursos, 240 ECTS)

Grado Oficial en Diseño de Moda (4 cursos, 240 ECTS)

Grado Oficial en Diseño de Videojuegos (Título Internacional, 3 + 1 cursos)

Grado Oficial en Animación 3D y VFX (Título Internacional, 3 + 1 cursos)