Decowood, la revolución en los puntos de venta

En el mundo del retail, la primera impresión lo es todo. La decoración de los espacios comerciales y la presentación de los productos son claves para crear marca, captar la atención de los clientes y aumentar las ventas. Por eso, existen empresas como Sabaté, expertos en crear soluciones innovadoras que combinen estética y funcionalidad para el punto de venta que ofrecen productos como Decowood, un nuevo soporte rígido con textura de madera que está revolucionando la fabricación de expositores PLV y elementos decorativos.

Más que madera impresa: La esencia de la madera Decowood no es solo un panel impreso con textura de madera. Es un material que captura la esencia de la madera en su máxima expresión. Su textura realista, disponible en una amplia variedad de opciones, desde el cálido roble hasta el elegante nogal, te permite crear espacios con la belleza y calidez de la madera natural sin sus inconvenientes.

Funcionalidad y sostenibilidad: La combinación perfecta A diferencia de la madera tradicional, Decowood es un material ligero, resistente y fácil de limpiar. No es poroso, por lo que no acumula bacterias ni absorbe líquidos, lo que lo convierte en una opción mucho más higiénica y segura para el punto de venta, especialmente en el sector alimentario. Además, su alta resistencia garantiza que los expositores PLV y señal ética mantendrán su apariencia impecable a lo largo del tiempo.

Compromiso con el medio ambiente En Sabaté, la sostenibilidad es un valor fundamental. Por eso, han desarrollado Decowood Eco, una versión del panel fabricada con poliestireno y PVC 100% reciclados. Con Decowood Eco, se puede crear espacios impactantes y duraderos con la tranquilidad de estar contribuyendo a la reducción de residuos y a un futuro más verde.

Impresión digital ecológica para una personalización sin límites Decowood es compatible con la impresión digital ecológica, lo que permite personalizar los expositores PLV y señal ética al máximo. Imprime textos, logos e imágenes directamente sobre el panel con tintas ecológicas certificadas GreenGuard Gold, creando piezas únicas que destaquen en el punto de venta y comuniquen la marca de forma efectiva.

Decowood: Mucho más que un soporte rígido Decowood es una solución integral para la creación de expositores PLV y elementos decorativos en el retail y la alimentación. Su combinación de estética, funcionalidad y sostenibilidad lo convierte en la elección ideal para profesionales que buscan crear espacios comerciales impactantes, duraderos y respetuosos con el medio ambiente.

Descubrir las infinitas posibilidades de Decowood y lleva los proyectos de retail al siguiente nivel.