Eric Marreros publica ‘Bastión, el conocimiento poderoso’, una novela de ficción que refleja los límites del poder y la maldad del ser humano

CÍRCULO ROJO.- El género de fantasía destaca por ser uno de los que más expresa con expresa, a través del halo de ficción se ponen en jaque algunos de los grandes paradigmas del ser humano. Así, Eric Marreros, ha captado a la perfección la esencia de este género en su libro, ‘Bastión, el conocimiento poderoso’, en el que refleja la manipulación y la rivalidad por el poder. “Inconscientemente queremos apoderarnos de algo que nos satisface, aunque puede resultar de manera positiva o negativa nos hace liberarnos por un bien común. Manipular al poder nos hace libres, si el poder nos manipula vamos en un abismo de descontrol. El poder tiene rivales y harán todo lo posible en desencajar las piezas para subir a lo más alto desafiando por conveniencia”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una aventura sin precedentes: una familia disfuncional que harán todo lo posible de encontrar la verdad sobre ese mal que acecha, tienen que descubrir el motivo de esa maldad. Los lectores encontrarán: terror que va in crescendo cada capítulo, encontrarán el suspense de los hechos de esa familia, encontrarán el significado de la maldad: el poder y la rivalidad”.

SINOPSIS

Una familia de un lugar desconocido, un pasado oscuro en una mansión, una niña que oculta terribles secretos, una historia del pasado, dos lugares con conocimientos poderosos... No es todo lo que parece ser, no es solo amor y odio, son aquellos intrusos que atormentan la vida de los demás. Ellos que hacen sus fiestas para el bien común o eres tú que piensas hacer una buena causa destruyéndote a ti mismo. Una historia que empieza en un humilde hogar de varias desgracias que detonan a su alrededor; todo se salvará gracias a Bastión. ¿Quién es Bastión? ¿Un ser del otro mundo? ¿Un lugar que alguna vez existió? ¿Un amor incomprendido? ¿Una persona de un pasado oscuro o simplemente nunca ha existido? Alguien lo descubrirá, a lo mejor es aquella niña o eres tú.

AUTOR

Eric Marreros (Iquitos, 1994). Su necesidad de expresarse e involucrarse al mundo literario fue en el 2018 de forma autóctona escribiendo párrafos de su primera obra, Bastión, El Conocimiento Poderoso, en Internet. A partir en ese momento, periódicamente fue formando por completo la obra hasta cumplir su objetivo con los giros dramáticos finalizando la obra literaria. La gran acogida de Círculo Rojo animó a continuar en futuro el proyecto de Bastión.