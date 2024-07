Ordenadores todo en uno de Jet Computer, amplias funcionalidades para el nuevo curso académico y laboral

Se aproxima la llegada de un nuevo curso académico y la vuelta a la rutina laboral, y ya muchas personas se encuentran en la búsqueda de herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus tareas cotidianas. En este sentido, el ordenador todo en uno o all in one (AIO), se presenta como una opción cada vez más atractiva, por su diseño robusto de un solo elemento y amplias funcionalidades.

Jet Computer, una empresa especializada en productos informáticos reacondicionados y de segunda mano, ofrece para este verano un catálogo de ordenadores todo en uno de reconocidas marcas del mercado, a precios accesibles y con garantías.

Ordenadores todo en uno para la vuelta al cole y el trabajo El ordenador todo en uno se ha consolidado como el modelo más moderno del mercado. Este dispositivo se caracteriza por combinar en una sola unidad el monitor, el ordenador y el teclado. Además, funciona con un único cable, lo que permite liberar espacio del puesto de trabajo o del área de estudio.

La tienda online de electrónica Jet Computer, cuenta con un catálogo de ordenadores all in one que combinan estilo, funcionalidad y rendimiento. Entre los modelos más destacados se encuentra el Lenovo Thinkcentre M910Q DM + Tiny in one 22 Gen 2. Este cuenta con un procesador Core i5-6500T 2.50 GHz, disco duro 256 GB NVMe SSD y una memoria RAM de 8 GB DDR4 SODIMM con capacidad para manejar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Por otra parte, dispone de una pantalla TINY 22" LED backlight y tarjeta gráfica Intel HD Graphics 530 que proporciona imágenes nítidas y vibrantes. Adicionalmente, incluye COA Windows 10 Pro 64 ESP, tarjeta de red Gigabit LAN y cuenta con seis puertos USB 3.0, dos puertos DisplayPort, VGA y AUDIO, admitiendo diferentes dispositivos periféricos.

Este modelo de ordenador todo en uno tiene un coste de 199,95 € y la tienda admiten pago a plazos, con un pago inicial de 17,94 € y hasta en 12 cuotas.

Garantía de calidad y envíos rápidos Una característica relevante de los ordenadores todo en uno de Jet Computer es que sus productos nuevos y reacondicionados cuentan con garantía de software y hardware en caso de fallos técnicos del dispositivo. De esta manera, brindan a sus clientes la tranquilidad de contar con un respaldo confiable y seguro en todo momento.

La empresa ofrece la posibilidad de recogida de los productos en su tienda en Madrid y también hace envíos a península, con opción de ser gratuitos por pedidos de importe igual o superior a 100 €.

Todos estos aspectos hacen de Jet Computer un proveedor de servicios de electrónica de confianza que proporciona equipo de buen rendimiento, seguros y a costes asequibles.