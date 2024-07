La importancia de un buen vino como complemento de una dieta equilibrada

Una dieta equilibrada es esencial para mantener una buena salud. Lo ideal es incluir principalmente proteínas como carnes rojas y blancas y vegetales. En las culturas mediterráneas las comidas balanceadas y nutritivas se suelen acompañar con una copa de vino, ya que esta bebida no solo eleva el placer a la hora de comer, sino que también se cree que puede aportar propiedades antioxidantes clave para prevenir el estrés oxidativo, reducir la inflamación y optimizar la función cardíaca, entre otras cosas.

En este sentido, quienes desean adquirir vinos desde la comodidad de su hogar u oficina pueden acceder a la tienda online de Naturelovers Wines, un celler especializado en la venta de vinos de la bodega centenaria Cellers Most Doré.

Claves para un maridaje exitoso de vinos y comidas El vino es un excelente acompañante a la hora de comer, sobre todo en el almuerzo. Sin embargo, hay que saber realizar una buena elección para poder disfrutar y reforzar tanto los sabores como las propiedades de cada alimento. Por ejemplo, el tinto encaja a la perfección en la dieta mediterránea con las carnes rojas y los pescados como el salmón, el atún o las truchas; aunque también va muy bien con la pasta con salsa boloñesa, con salsa de queso o con setas.

El vino blanco, en tanto, ofrece un maridaje ideal para las carnes blancas como el pollo o el pavo y para los mariscos. Por su parte, el vino rosado resulta recomendable para fusionar con pescados blancos ahumados, con ensaladas y risottos.

Como complemento de una dieta equilibrada, los vinos consumidos de una forma moderada pueden mejorar el metabolismo de las grasas, gracias al resveratrol y los polifenoles que permiten reducir el apetito. Asimismo, más allá de que el alcohol contiene calorías vacías, esta bebida es capaz de aportar sales minerales (potasio, sodio, calcio, etc.) y vitaminas B12, B6 y B2.

Vinos disponibles en Naturelovers Wines La tienda Naturelovers Wines tiene disponible un catálogo de vinos para todo tipo de paladares. En la categoría de tintos se puede elegir alternativas como el Brisa Marina Montesquius, caracterizado por su jugosidad y un potente sabor.

A su vez, entre la diversidad de vinos blancos emerge el Naturelovers Blanc Secret 2022 D.O. Penedès que destaca por su aroma inconfundible que entremezcla flores del campo, hierbas aromáticas y frutas como la piña y la manzana. El portafolio también abarca vinos rosados, como el Santacana Gaudí Brut Rosé, que cautiva por sus agradables notas de cereza y frambuesa.

Sobre la tienda La tienda Naturelovers Wines forma parte de Cellers Most Doré, una bodega fundada en 1918 en Sant Sadurni d'Anoia. Esta empresa elabora sus propios vinos y cavas de forma artesanal. Además de una variedad de vinos que se han posicionado entre los mejores del mundo, en la plataforma de esta bodega centenaria es posible encontrar diferentes cavas, entre ellos los codiciados espumosos, y opciones veganas.

Por otra parte, los amantes del vino tienen la oportunidad de visitar Cellers Most Doré, ya que sus propietarios ofrecen tours privados y catas a ciegas en medio de un entorno natural y clásico que preserva la magia vinícola.

En conclusión, el vino eleva la experiencia gastronómica al potenciar el sabor, las propiedades y la textura de los alimentos. Si bien cada producto tiene sus cualidades, al momento de hacer una elección para acompañar una dieta equilibrada es imprescindible tener en cuenta aspectos como la profundidad de la bebida, el equilibrio, la complejidad y la persistencia.