El lomo de cebo de campo ibérico de Anabel Ibéricos es un producto de alta calidad

El lomo de cerdo ibérico es uno de los cortes más nobles que existen dentro la amplia variedad de curados porcinos que forman parte de la gastronomía tradicional ibérica. Por lo general, se emplean distintos productos naturales para potenciar el sabor de estas piezas.

Tal es el caso de Anabel Ibéricos, una marca que destaca por ofrecer loncheados de alta calidad. Esta empresa dispone de un lomo de cebo de campo 50 % raza ibérica en loncheados de 125 gramos. Estos alimentos están disponibles en un estado perfecto de curación y maduración.

Lomo de cebo de campo ibérico 50% raza ibérica, un producto tradicional y de calidad El lomo de Anabel Ibéricos se prepara con uno de los cortes más jugosos y tiernos del cerdo. Estas piezas atraviesan un proceso de aliñado particular a base de pimentón al que se suma un adobo especial que le proporciona un sabor característico.

Además, este producto se caracteriza por su corte de vetas de grasa infiltrada que dan cuenta de su calidad y origen. Esto también aporta una sensación de jugosidad.

Un proceso de elaboración tradicional En particular, es recomendable consumir este producto a temperatura ambiente, para que no pierda sus cualidades organolépticas ni se altere su sabor.

Anabel Ibéricos es una empresa que por décadas se ha dedicado a ofrecer a sus clientes lomos de cerdo curados de primera calidad. Para conseguir un sabor distintivo, se emplean métodos de maduración tradicionales que se han perfeccionado a lo largo de los años.

El lomo de cebo de campo 50 % raza ibérica de Anabel Ibéricos es un producto de alta calidad que es ideal para consumir en cualquier momento del año.