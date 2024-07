'Una empresa redonda', historia, aventura y management en un solo libro

Es época de recomendaciones literarias, tanto para los lectores habituales como para los ocasionales, hay un libro que no puede faltar en la maleta estas vacaciones. Se trata de “Una empresa redonda. El viaje de Magallanes y Elcano que cambió el mundo” escrito por Raquel Sánchez Armán y Jesús Ripoll, cofundadores de Helpers Speakers, la agencia referente de motivación y formación corporativa.

Este libro es una auténtica joya que combina historia, aventura y lecciones de management actual de una manera tan amena y entretenida que es imposible soltarlo hasta el final.

Imaginar por un momento que se está a bordo de una nao en pleno siglo XVI, enfrentándose a tormentas, hambre y desafíos inimaginables. Así es como se sentirá al leer esta obra, que narra la épica travesía de Magallanes y Elcano, la primera vuelta al mundo.

Sin embargo, no se debe confundir, no es solo un libro de historia (aunque Raquel es historiadora). Los autores, apasionados de la navegación, el liderazgo y el desarrollo personal, han logrado reinterpretar esta hazaña desde una perspectiva moderna, llena de paralelismos con el mundo empresarial actual.

Lo que hace a este libro tan especial es su capacidad para conectar los eventos de hace 500 años con los retos a los que se enfrentan las empresas hoy en día. ¿Cómo gestionar la incertidumbre? ¿Qué hacer cuando todo parece perdido? Las respuestas están en estas páginas, donde aprenderemos de los aciertos y errores de aquellos valientes navegantes.

Además, “Una empresa redonda” está muy bien documentado, con detalles históricos precisos que harán sentir como si se estuviera viviendo la aventura en primera persona. Y no solo eso, el libro incluye prólogos y videos de reconocidos conferenciantes y escritores que aportan su visión sobre el liderazgo y la superación personal, todos ellos del magnífico elenco de conferenciantes que gestionan en su dossier de Helpers Speakers: Bisila Bokoko Quico Taronjí, Nacho Dean, Luis Pasamontes, Julio de la Iglesia, Albert Bosch… Y por si no fuera suficiente, prologuistas de lujo como Javier Iriondo y Ángel Rielo. Los diferentes temas van enlazando con historias de estos referentes de la motivación, trayendo la aventura al presente, porque, aunque hace ya quinientos años que sucedió, la epopeya de la armada de las Molucas está más viva que nunca.

Hubo momentos de gloria y otros de absoluta miseria y penurias. Aquella empresa —capitaneada en un principio por Magallanes (portugués nacionalizado español) y coronada por Elcano—, fue la primera en “recorrer y descubrir toda la redondeza del mundo” según palabras del propio Juan Sebastián Elcano. Culminarlo fue posible gracias al pundonor de unos hombres con un arrojo excepcional, y un alto sentido del deber que los hizo perseverar padeciendo lo indecible: “Con más aprecio al honor que a la propia vida, decidimos regresar a España, vivos o muertos” (Pigafetta).

La historia de la expedición de Magallanes y Elcano está llena de lecciones valiosas que se pueden aplicar al management actual. Aquí se dejan algunos de los paralelismos más interesantes:

Liderazgo en tiempos de incertidumbre: Magallanes y Elcano tuvieron que liderar a sus tripulaciones a través de mares desconocidos, enfrentándose a tormentas, enfermedades y escasez de recursos. En el mundo empresarial, los líderes también deben guiar a sus equipos a través de tiempos inciertos, tomando decisiones difíciles y manteniendo la moral alta.

Gestión de recursos limitados: Durante la travesía, la tripulación tuvo que hacer frente a la falta de alimentos y agua. De manera similar, las empresas a menudo deben gestionar recursos limitados, optimizando el uso de lo que tienen para alcanzar sus objetivos.

Trabajo en equipo y colaboración: La expedición solo tuvo éxito gracias a la colaboración y el trabajo en equipo. En el mundo empresarial, la cooperación entre diferentes departamentos y la capacidad de trabajar juntos hacia un objetivo común son esenciales para el éxito.

Innovación y adaptación: Magallanes y Elcano tuvieron que adaptarse constantemente a nuevas situaciones y encontrar soluciones innovadoras a los problemas que enfrentaban. Las empresas modernas también deben ser ágiles y estar dispuestas a innovar para mantenerse competitivas en un mercado en constante cambio.

Visión y propósito: La expedición tenía un objetivo claro: encontrar una ruta hacia las Islas de las Especias. Este sentido de propósito ayudó a la tripulación a superar los desafíos. De igual manera, las empresas con una visión clara y un propósito definido pueden motivar a sus empleados y dirigir sus esfuerzos hacia el logro de sus metas.

Estos paralelismos no solo hacen que la historia sea fascinante, sino que también proporcionan lecciones prácticas que los líderes y gestores pueden aplicar en sus propias organizaciones. ¡Es una lectura que inspira y enseña al mismo tiempo!

Raquel S. Armán, coautora del libro, comenta: “La flota fue un verdadero imán para las tragedias. Resulta increíble lo que padecieron aquellos héroes, que se habían embarcado buscando en ultramar la gloria que la vida les había negado. Fueron tres años de supervivencia al límite donde la expedición fue perdiendo barcos y hombres, más de 70.000 kilómetros (el 60 % por mares desconocidos). Van a sentir frío, hambre, agotamiento, desesperación, miedo y, casi siempre, todo a la vez. Pero demostraron tener unos arrestos y una determinación inquebrantables, así, lograron dar la vuelta al mundo y a sus circunstancias: pura inspiración y toda una lección de vida”.

Jesús Ripoll, el otro autor y socio de Raquel en Helpers Speakers, continúa: “Sobrecoge el tremendo dramatismo vivido durante aquellos miles ciento veinticinco días de travesía, al fin del mundo, en busca de una ruta alternativa a las islas de la Especiería. La gesta exigió su tributo: de los 247 que parten solo dieciocho (circunnavegantes) vuelven a bordo de la única nao superviviente”.

La Victoria (la otra gran protagonista junto a Elcano y Magallanes) llegó gravemente herida a casa, al igual que la tripulación. Con mil cicatrices mal curadas por reparaciones de fortuna, a la desesperada, calafateada hasta la extenuación y supurando brea. Había partido llena de sueños y esperanzas, al igual que todos aquellos hombres que embarcaron en ella.

La expedición fue al mismo tiempo un éxito apoteósico y un enorme fiasco, ninguno de los cinco capitanes que partieron sobrevivió. Pero, por increíble que parezca, no hubo ni una sola muerte accidental. Eran unos marineros excepcionales que abordaron su cometido con oficio y determinación, empleados comprometidos y capacitados con unas habilidades técnicas extraordinarias. La mayoría de ellos pertenecían a la marinería rasa, iletrada y humilde (aunque el mar lo leían perfectamente). Sus pequeñas vidas resultarán gigantes.

La vida a bordo pronto se tornó en una lucha diaria por la supervivencia, que puso en valor el trabajo en equipo y el poder del liderazgo para el logro de los objetivos más difíciles. Desde el primer momento en que la armada partió, se comprobó que el fantasma de la rebelión había embarcado también con ellos. La falta de confianza fue letal y repercutió en el clima laboral y el rendimiento.

Los lances en la mar fueron constantes, la gestión de la adversidad pasó por afrontar constantes bajas (“alta rotación”) que hicieron necesario reagrupar equipos y gestionar recursos (se llegó a sacrificar unidades productivas como quemar la Concepción, un tributo al mar, al no disponer de marinería suficiente para gobernar).

Como todas las grandes historias, brinda muchos aprendizajes sobre gestión de crisis, resiliencia, la competencia salvaje del mercado que hace virar en busca de horizontes inesperados... Saldrán a flote valores universales como el honor, el deber, sacrificio y compromiso, pero también deslealtades, abusos y transgresiones constantes que debilitan la identidad corporativa. Se revivirán sus virtudes y defectos, los momentos críticos que, a menudo, marcaron la diferencia entre la vida y la muerte, entre la gloria y el fracaso.

Se aprenderán de los aciertos, y también de los errores, de los capitanes de hace quinientos años a través de la lección de liderazgo histórico que brindan. Se decubrirá cómo el mal gobierno, el abuso del poder, las malas decisiones y la falta de cohesión pueden hacer naufragar cualquier empresa. Se encontrarán con líderes que no quieren serlo, talentos incomprendidos que se revelarán como visionarios en momentos cruciales, traiciones, medidas disciplinarias.

Toda una lección de emprendimiento, liderazgo, resiliencia, trabajo en equipo, toma de decisiones, management.

¿Se quiere saber más sobre la increíble hazaña española que cambió el mundo? Se invita a descubrirlo en este bestseller "Una Empresa Redonda. El viaje de Magallanes y Elcano que cambió el mundo". Está disponible a golpe de clic en Amazon.

Así que, si se está buscando una lectura que inspire, entretenga y enseñe valiosas lecciones para aplicar en la vida y trabajo, no hay que buscar más. Este verano, se lleva “Una empresa redonda” en la maleta y se deja que Magallanes y Elcano guíen en un viaje inolvidable. ¡Feliz lectura y buen viaje!