PAPARAZZI un himno para el Orgullo compuesto por Javiolo

El camaleónico Javiolo sorprende al público con su nuevo lanzamiento ‘PAPARAZZI’, esencia pura del artista que vuelve a reivindicar un nuevo himno compuesto para el Orgullo, “un canto a liberarnos de aquellos que solo buscan aprovecharse de nosotros”.

“PAPARAZZI” ¡un volcán en plena erupción!, según sus propias palabras: “Se la dedico a todxs aquellxs idiotas que en algún momento te han hecho sentir como una marioneta. Estoy harto de que sea una experiencia común en el amor encontrarte a gente así, pero, espero que, si estás en esa situación, como dice ‘Paparazzi’: ¡Anda querida, vete de allá!”.

Ha sorprendido, una vez más, a todos sus seguidores el pasado 5 de julio con el lanzamiento de su nuevo tema titulado ‘Paparazzi’. Con un ritmo pegajoso y un videoclip digno de ver, esta canción refleja la experiencia común de sentirse agobiado por alguien que solo confunde y manipula. Javiolo expresa de manera magistral el sentimiento de hartazgo y frustración que surge cuando alguien se da cuenta de que se está siendo utilizados como marionetas en manos de alguien que solo marea.

“Quiero transmitir empatía con el oyente a través de la historia que describe ‘Paparazzi’ porque es una situación que muchos hemos vivido. Ese cegamiento por alguien que aun sabiendo que no nos hace bien tiene algo que te atrapa, sabes que no es lo que quieres en una relación, pero crees que cambiará y lo intentas una, y otra, y otra… hasta que al final abrimos los ojos. Ese abrir los ojos lo describo con el título de la canción porque normalmente cuando nos hacen una foto con flash cerramos los ojos porque nos molesta. Una canción para sentirnos fuertes y afrontarnos al problema, como la frase: ¡ahora me vas a oír!".

‘Paparazzi’ hace alusión, más allá del significado principal de la palabra, a esa presión de la gente que solo opina sin saber se interpone, te hacen sentir observado o incluso acorralado por llorar por alguien. “Permitámonos estar mal, ya vendrá la subida y ahí sí que podremos decir, tal y como dice mi canción: ¡no estaba muerto, estaba de parranda!”

Javiolo ha demostrado que viene pisando fuerte y junto con el productor Jonathan Pons ha experimentado un género dance del que se siente 100% identificado, con una mezcla de sonidos y una letra llena de referencias. Este tema promete conectar con todos aquellos que han experimentado esa sensación de agotamiento emocional, pero sin perder esa actitud de ¡DIVA!. “Quiero seguir explorando y crear himnos a través de la música”.

¡Preparados para dejarse llevar por los ritmos innovadores y las letras impactantes de Javiolo en su último sencillo "Paparazzi"! ¡Una experiencia musical que no dejará indiferente a nadie! Producida por Jonathan Pons en el estudio de Capital Music (Madrid).

¿Quién es Javi Pérez? Javi Pérez es un joven artista catalán de 24 años. Hijo de madre catalana y padre gallego, JAVIOLO (nombre artístico) conocido por su versatilidad y capacidad para reinventarse en cada proyecto, se ha ganado su marca personal a través de su gran actividad en redes sociales donde muestra todo su trabajo e invita a sus seguidores a ser ellos mismos. Extravagante, animado y auténtico, el joven catalán consigue captar la atención por donde pasa, gracias a sus looks extremados, sus uñas, sus joyas, mostrándose sin ningún pudor al mundo. ‘Soy la versión que quiero ser, no voy a pensar, vestir o hablar de la manera en la que alguien me diga”.

El joven se enorgullece de pertenecer a una nueva generación de artistas que ya no esperan a estar consagrados para desvelar su identidad sexual. ‘Si mi sello personal como Javiolo se entiende como vivir sin tabúes, creo que es lo mejor para educar a otras generaciones. Les enseño la realidad actual, que la gente lo vea como algo natural, sano y sin tener que entrometerse en la vida de nadie”.

Su lema de vida viene de una conocida frase de Bob Marley "se ríen de mí por ser diferente, yo me río de ellos por ser todos iguales”, hecho que consigue llevar al límite.

El ‘brilli brilli’ y el divineo El abanico, ese accesorio de moda, para él es una actitud ante la vida que le sirve para empoderarse. “Abanicarte con uno y pensar que eres la más diva del mundo”.

Precisamente en su primer single ‘Mírame’ lo utiliza para potenciar ese mensaje y en ‘Paparazzi’ lo vuelve a rescatar para hablar de un empoderamiento ante al desamor “la canción habla del momento en el que decides valorarte a ti mismo, así que ¡abanícate bien fuerte para ver lo que esa persona se ha perdido!”.

El 'brilli brilli’ para Javiolo nunca está de más y por eso en su carrera profesional se ha ganado ser un icono del carnaval y lleva años consecutivos siendo maestro de ceremonias del festival ‘Rua Summer Carnaval’ en el que la gente lo aclama año tras año. Ha trabajado en diversos programas de entretenimiento (Zippi Zapping y Dos Mundos - Canal 4) como tertuliano y colaborador, además de trabajar en su marca personal a través de sus shows y redes sociales.

