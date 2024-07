La importancia de la automatización en los procesos de envasado

En un mundo en constante evolución, la tecnología desempeña un papel fundamental no solo en la producción, sino también en el envasado de productos. La automatización en el proceso de envasado es crucial para maximizar la eficiencia y reducir los costos, y para ello, las máquinas flow-pack son una opción destacada debido a su excelente calidad y eficacia. Además, gracias a los avances tecnológicos, cada vez encontramos más funcionalidades en estas máquinas, como la capacidad de adaptarse a diferentes tipos de productos, el uso de materiales más sostenibles y la posibilidad de personalizar el diseño del envase para una experiencia del cliente más satisfactoria.

Las razones para elegir el envasado flow-pack Las máquinas flow-pack ofrecen soluciones de envasado óptimas gracias a su eficiencia y versatilidad, resultado de años de investigación y desarrollo constante. Son una forma efectiva de aumentar la producción de una empresa mientras al mismo tiempo reducen considerablemente los costes de envasado, tanto de consumibles como de mano de obra.

Aumento de productividad Las envolvedoras flow-pack incrementan la productividad en la fase final del proceso de producción, al automatizar y agilizar el envasado. Esto se traduce en más producto envasado en menos tiempo, sin sacrificar la calidad o, incluso, mejorando el aspecto del producto final mediante el uso de films personalizados que potencian el branding de la empresa.

Aseguramiento de la calidad La maquinaria de envasado asegura la calidad del producto final, proporcionando un envasado uniforme y seguro. Esto es especialmente importante en industrias como la sanitaria y farmacéutica, donde la calidad y seguridad del producto son vitales y, especialmente, en la industria alimentaria donde, además de estos factores, se busca prolongar al máximo la vida útil de dicho producto.

Reducción de costes Al optimizar el proceso de envasado, las envolvedoras flow-pack permiten reducir los costes operativos y de producción. Esta es una gran ventaja para cualquier negocio, ya que reducir el coste global del proceso es una forma eficaz de aumentar la rentabilidad.

Reducción de residuos Las flow-pack están diseñadas para minimizar los residuos, lo que no solo reduce el coste del proceso al ajustar la cantidad de film utilizado, sino que también contribuye a un envasado más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Sostenibilidad y reducción de la huella de carbono Actualmente, existen múltiples opciones de materiales sostenibles que incluyen películas recicladas, films biodegradables o compostables y, cada vez más, la vuelta al papel como base de envasado. Todas estas opciones contribuyen de forma directa, junto con la optimización de consumos, a una considerable reducción de la huella de carbono producida en los procesos de envase y embalaje y una decidida contribución a la Economía Circular.

Equipamiento de una unidad flow-pack Los componentes esenciales de las envolvedoras deben ser necesariamente de la más alta calidad, ya que son unidades diseñadas para garantizar un funcionamiento eficaz y duradero. Son máquinas destinadas a trabajar muchas horas a ritmos de producción altos y, en algunos casos, en periodos de producción estacionales acotados como es el caso de las campañas de producción agrícola. Su alta fiabilidad, su bajo nivel de mantenimiento y la calidad de sus componentes definirán la verdadera rentabilidad del equipo.

El proceso de envasado flow-pack Dado que es un proceso de envoltura automático consta de diversas etapas, que se pueden resumir en tres.

La preparación e introducción del producto, que puede variar según el tipo de producto que se vaya a envasar. Tanto en los procesos de carga manuales, para productos inestables o producciones más limitadas, como en los que incorporan sistemas de alimentación o sincronismo totalmente automáticos, la capacidad de envoltura es muy superior a cualquier otro sistema.

El empaquetado y sellado, que se realiza de forma automática y, generalmente, sin intervención de mano de obra. El producto es envuelto y sellado de forma segura y eficiente, dejándolo preparado para su venta.

La agrupación final del producto para su distribución, que constituye la última de las etapas. Como en el caso de la introducción, dependerá de la configuración de la línea y se puede realizar de forma manual o integrada en una línea de encajado y paletizado.

¿Cómo seleccionar la máquina flow-pack ideal? Existe una amplia gama de máquinas flow-pack, cada una diseñada para cumplir con diferentes necesidades y requerimientos. A la hora de seleccionar la máquina flow-pack ideal para un negocio, es importante tener presentes varios factores.

Tipo de producto El tipo de producto que se va a envasar es uno de los factores más importantes a considerar. Se fabrican soluciones específicas para una gran variedad de industrias, partiendo de la base de la envoltura en formato almohada con sellado o corte superior o inferior. En función de la producción, la unidad puede ser de acero pintado o inoxidable, con diversos sistemas de alimentación mediante empujadores o bandas, equipos de sincronismo, solapado o recorte de sobrantes e incorporar sistemas de atmósfera modificada o integrarse en una línea de vacío.

Volumen de producción Otro factor a considerar es el volumen de producción para seleccionar la envolvedora más adecuada. No es lo mismo trabajar en una producción de pastelería artesana que en una instalación de clasificación de productos hortofrutícolas de temporada como la fresa, por ejemplo. La velocidad de trabajo y el periodo de producción también definirán el tipo de unidad a utilizar.

Espacio disponible El espacio disponible en una instalación también es un factor crucial. Las envolvedoras flow-pack están diseñadas para maximizar el espacio, sin sacrificar la eficiencia del envasado y siempre es posible optar por un diseño personalizado que encaje en una línea existente.

Presupuesto Hay infinidad de presupuestos que se ajustan a cualquier necesidad financiera y es posible comenzar con instalaciones de equipamiento limitado e ir incorporando accesorios de incremento de productividad posteriormente.

Mantenimiento preventivo El mantenimiento regular de una máquina envasadora es esencial para garantizar su rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. Es muy recomendable contar con un servicio de mantenimiento preventivo para mantener la máquina en las mejores condiciones y aprovechar los periodos de baja producción para revisar su estado y corregir eventuales anomalías.

Soporte técnico y servicio post-venta Las máquinas de final de línea, como es el caso de las envolvedoras flow-pack, son uno de los últimos eslabones en la cadena productiva. No es suficiente adquirir una máquina de alta calidad, sino que también es imprescindible contar un servicio de Asistencia Técnica eficaz que pueda solventar en el mínimo tiempo posible cualquier incidencia. La tecnología actual permite realizar chequeos remotos para localizar eventuales averías, pero el factor humano, el técnico de servicio, es el que puede marcar la diferencia entre tener una instalación parada varios días o tan solo unos minutos. Las máquinas, por perfectas que sean, pueden sufrir complicaciones y cuando se planifica una instalación hay que tener este factor muy presente.

El futuro del envasado flow-pack Todos los fabricantes están constantemente investigando y desarrollando nuevas soluciones para mantenerse a la vanguardia de la industria del envasado. Con un enfoque en la innovación y la mejora continua cada vez son más las posibilidades que ofrece este sistema de envoltura, tanto en prestaciones como en materiales. El uso de nuevos materiales ha abierto un nuevo abanico tanto de necesidades como de posibilidades en el sector del envase y embalaje y la adaptación de estas envolvedoras ha sido rápida y efectiva con lo que se prevee un uso cada vez más extendido, si cabe, de este sistema.