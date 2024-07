Más del 70% las personas no pueden hacerse un blanqueamiento dental

SHINOI Labs abre una nueva vía: la fórmula PAP-S, el blanqueamiento universal por el que miles de personas han empezado a sonreír con seguridad y confianza.

Tener una sonrisa blanca y radiante es un deseo inalcanzable para el 71% las personas, que no pueden realizarse un blanqueamiento dental debido a cualquiera de estas tres razones: la sensibilidad aumentada por los peróxidos, la falta de tiempo para ir al dentista y el coste económico que supone.

La solución a estos tres frenos llega de la mano de SHINOI Labs, cuyos laboratorios han dado con la fórmula PAP-S, el blanqueamiento universal por el que miles de personas han empezado a sonreír con confianza y seguridad, mejorando su autoestima y su carta de presentación ante los demás.

La fórmula PAP-S, creada por dentistas y ortodoncistas, abre una nueva vía en el ámbito de la salud bucodental, una formulación exclusiva que:

No produce sensibilidad dental, puesto que no contiene peróxidos irritantes, se puede aplicar en casa en cualquier momento y es mucho más económica que los tratamientos en clínica, que hay que repetir año tras año.

Las tiras blanqueadoras Silver Strips de SHINOI Labs ofrecen resultados profesionales con tan solo 60 minutos al día, durante un par de semanas. Son una eficaz solución contra las manchas amarillentas del tabaco y el café y consiguen aclarar de 2 a 3 tonos la sonrisa en todo tipo de dientes, incluso en los de las personas fumadoras.

Además, los resultados se mantienen a lo largo del tiempo con la pasta de dientes Clarity, la única con un 4% blanqueante PAP-S y tecnología ‘dual whitening’, que prolonga el blanco dos veces más y evita la sensibilidad dental con enzimas naturales de piña y papaya. Una solución cómoda, efectiva y económica, con la garantía de la Unión Europea y avalada por dentistas.

Testimonios

Miles de personas han probado ya la fórmula PAP-S y comprobado sus resultados: “Muchos amigos notaron la diferencia en solo unos días. Fácil de usar y realmente funciona. ¡Muy recomendable”, explica Roberto Martínez. Otros usuarios destacan la confianza del tratamiento: “Estaba preocupada por la sensibilidad, pero no tuve ningún problema. Los dientes están más blancos y me siento genial”, asegura María Fernández.

El equipo de SHINOI Labs, compañía puntera en tecnología de blanqueamiento dental en Europa, es el único que ha conseguido estabilizar hasta un 30% PAP-S (ácido ftalimidoperoxicapróico), el compuesto orgánico que libera oxígeno activo cuando se descompone, consiguiendo un resultado similar a los blanqueamientos en clínica.

El 100% los productos SHINOI están formulados por odontólogos con una amplia experiencia en el campo de la salud bucodental y superan los test más estrictos en la UE y ensayos clínicos, para asegurar su efectividad y garantía profesional. Más de 20 años de tecnología médica al servicio de un blanqueamiento universal y al alcance de todos.