Cada año se pierden más de 100 millones de euros por herencias yacentes

La herencia yacente es un término utilizado para describir el estado temporal de los bienes y derechos de una persona fallecida antes de ser aceptados por los herederos. En España, este fenómeno representa una pérdida económica significativa tanto para los potenciales herederos como para el Estado.

Según el INE, cada año se pierden aproximadamente 100 millones de euros debido a que los herederos no son conscientes de su derecho a reclamar bienes y dinero dejados por familiares. Esta situación no solo priva a los legítimos herederos de un patrimonio inesperado, sino que también implica una pérdida de alrededor de 20 millones de euros en impuestos sucesorios para la hacienda pública.

El proceso de herencia yacente comienza con la identificación de la herencia. Esto incluye realizar un árbol genealógico del causante a través de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. Una vez construido el árbol, se determina quién puede heredar. Empresas como Grupo Hereda se especializan en la búsqueda de herederos y la tramitación de herencias, ayudando a los herederos a recibir lo que legítimamente les corresponde. Con más de 20 años de experiencia, Grupo Hereda se dedica a resolver casos complejos de herencia yacente.

Posteriormente a la identificación de quien tiene derecho a heredar, se busca al heredero por cualquier parte del mundo para entregarle la herencia que le corresponde. Muchas veces, cuando se contacta al heredero, este no se lo cree porque no conoce a la persona de la cual está recibiendo la herencia.

Importancia de reclamar una herencia yacente Reclamar una herencia yacente es crucial para evitar la pérdida de bienes y dinero que, de otra forma, quedarían en el limbo. La falta de conocimiento o la dificultad en el proceso de reclamación puede resultar en que estas herencias no sean recuperadas por los legítimos herederos. Las empresas especializadas, como Grupo Hereda, desempeñan un papel fundamental en estos casos, proporcionando el apoyo necesario para localizar a los herederos y gestionar todo el procedimiento legal.

Beneficios de utilizar los servicios de Grupo Hereda Utilizar sus servicios tiene varios beneficios:

Experiencia: con más de dos décadas de experiencia, la empresa cuenta con el conocimiento y los recursos necesarios para manejar casos complejos de herencias yacentes.

Búsqueda global: su capacidad para localizar herederos en cualquier parte del mundo asegura que ningún heredero legítimo quede sin ser encontrado.

Asesoramiento y apoyo legal: proporcionan asesoramiento gratuito y acompañan a los herederos durante todo el proceso, facilitando la resolución de la herencia de manera eficiente y rápida.