Daniela Musalem Yanine lleva a sus lectores a un viaje de crecimiento personal a través de su obra, ‘El poder de tu magia interior; el arte de conocer, amar y cocrear tu vida’.

CÍRCULO ROJO.- Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, una guía teórico-práctica para hacer un trabajo de desarrollo personal, emocional y espiritual que te permitirán conectar que quien tú realmente eres, para así como crear quien quieres ser y como quisieras materializar tu vida. El lector podrá encontrar distintas técnicas para conectar con el momento presente, como es la meditación, técnicas de gratitud, mantras y otros, que te permitirá traer el futuro y el pasado al Hoy, agradeciendo, como una actitud de vida, los regalos que la vida te entrega.

SINOPSIS

La voz de estas páginas refleja un proceso de desarrollo personal que me permitió amarme y respetarme con mis luces y sombras; que me llevó a transformarme y descubrir el poder que existe dentro de mí para sanar y cocrear mi vida. En sus líneas encontrarás una guía teórico-práctica para hacer un trabajo de desarrollo personal, emocional y espiritual que te permitirá hacer consciente lo inconsciente, al ir entendiendo cómo hoy abordas las experiencias de la vida desde lo emocional, lo mental, lo espiritual, lo físico, lo vocacional y lo social, y como estas dimensiones se ven impactadas por tu relación con el goce y placer, así como tu conexión con el momento presente. Al hacerlo, podrás alcanzar mayor equilibrio interior para hacer - te a ti mismo el más grande regalo… potenciar tu amor propio y su carácter incondicional para así cuidarte, respetarte, abrazarte, tratarte con amor en cada momento y aceptar los regalos que el universo ha preparado con cuidado y con amor para ti. Así, al compartir contigo todo lo que he aprendido sobre este hermoso proceso, quiero acompañarte en este camino para que lo descubras por ti mismo y puedas alcanzar en tu vida lo que sueñas. ¡Te invito a disfrutarlo y a descubrir en ti el poder de tu magia interior.

AUTORA

Nació en Santiago de Chile en el año 1982. Se profesionalizó en Psicología y se especializó en gestión de personas y organizaciones, así como en coaching ejecutivo. Su formación le ha permitido adquirir conocimientos y desarrollar prácticas de autoconocimiento y sanación, gracias a las que, al aplicarlas en su vida, ha podido experimentar todos los beneficios que este proceso de conocimiento personal, aceptación y amor propio tienen en la vida del ser humano, y por ello ha querido plasmarlas en este hermoso libro, para compartir este preciado conocimiento que el universo y la vida le ha regalado. Casada desde hace más de quince años y madre de dos hijos preciosos, quienes han dotado de mayor sentido su proceso de crecimiento personal entendiendo el modelo a seguir que es para ellos, y que todo lo que desarrolle en su vida abre un camino para que sus hijos puedan transitar esta vida con mayor confianza y seguridad en sí mismos. Por eso decidió un día empezar este ca - mino, por sí misma, pero también por ellos. Con el convencimiento, la certeza y la consciencia que le ha dado el universo de que la vida de - pende de las decisiones de cambio que tomemos y la determinación que tengamos para ser feliz, la autora supo que había llegado el momento de compartir lo que ha sido este camino de crecimiento personal y aprendizaje con todos aquellos a quienes esta lectura pueda llegar.